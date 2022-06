Mircea Rednic, ofertat să revină la Dinamo. "Eu îmi reproșez că sunt băiat bun și naiv"

Mircea Rednic a venit cu noi dezvăluiri incredibile despre situația de la Dinamo.

Dat afară de Iuliu Mureșan în iarnă, antrenorul a spus că a primit o propunere de a reveni în Ștefan cel Mare, în Liga 2.

Ads

Liber de contract, Mircea Rednic i-a criticat dur pe jucătorii care au retrogradat cu Dinamo în divizia secundă.

"Și acum mi-au propus reprezentanții a 17-18 județe din țară să revin la Dinamo. Dacă vin, nu bag un leu! Cum să vin eu să bag bani ca să îi dau salarii lui Filip? Le-am spus în ce condiții vin.

Cei din DDB m-au rugat, oamenii care cotizează, nu cei de la București, care conduc. DDB nu a fost niciodată unit. Le-am zis că vin la antrenor, dar nu plătesc toate prostiile pe care le-au făcut Contra, Mureșan. Să îl plătesc și pe domnul strateg?

Dezamăgirea cea mai mare este că am fost demis și cu acordul celor din DDB și a lui Badea. Eu am luat Dinamo după doi antrenori, după umilința cu Steaua. Am zis că am nevoie de timp să evaluez lotul, iar din iarnă să mă judece. Am spus clar, aici trebuie schimbat aproape tot lotul. Au zis că vreau să distrug Dinamo. Am plecat eu, ei au adus 14 jucători, niciun plus. S-a clasat pe ultimul loc de baraj datorită a ceea ce s-a întâmplat la Clinceni și Gaz Metan.

Ads

De ce nu mă lași să facă treaba? S-a mers pe mâna marelui strateg, a jucătorilor care au schimbat 5 antrenori. Au și nesimțirea să zică că îl regretă pe Stoican. Păi cum, mă? De ce nu ai jucat ca să îl salvezi?

Eu îmi reproșez că sunt băiat bun și naiv. Trebuia să fac contract ca Dan Petrescu, Reghecampf, Edi Iordănescu. Să fac un contract ca să nu pot fi dat afară. Aici am greșit! Sunt sigur că din iarnă lucrurile stăteau altfel. Eram dispus să bag mâna și mai adânc în buzunar. Nu m-au lăsat!

Când spui că Filip e spiritul lui Dinamo, se învârt oamenii în mormânt. Acolo era un buboi. Eu l-am spart, iar domnul doctor l-a cusut la loc. Nu trebuia să am încredere nici în Badea, nici în cei din DDB", a spus Mircea Rednic, la „Digi Sport Special”.