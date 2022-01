Sebastian Ghiță va fi chemat din nou în fața judecătorilor de la Înalta Curte, de data aceasta în calitate de parte vătămată în procesul în care foștii procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu (zis „Portocală”) sunt judecați pentru represiune nedreaptă și cercetare abuzivă. Secția Penală va emite o adresă către Ministerul Justiției în vederea audierii omului de afaceri – mai întâi fugar, în prezent azilant politic – prin videoconferință, din Serbia.

Dosarul în care foștii procurori de la DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu sunt judecați pentru represiune nedreaptă a ajuns în faza audierii părților civile. Cauza este printre cele câteva „dovezi concrete” ale activității Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), practic singurul dosar de amploare pe care l-au trimis în instanță procurorii de pe Aleea Modrogan nr. 16.

Numai că la termenul de luni, 31 ianuarie, fosta deputată Andreea Cosma a lipsit de la proces, iar avocații au explicat în fața completului de judecată că Sebastian Ghiță are statutul de azilant politic în Serbia.

Asta înseamnă că omul de afaceri – care a fugit din România încă din decembrie 2016 – încă nu a obținut un răspuns favorabil din partea autorităților de la Belgrad: azilantul politic este persoana care a depus o cerere de azil și așteaptă un răspuns pozitiv sau negativ din partea statulului respectiv, în timp ce refugiatul politic este cel căruia autoritățile din țara-gazdă îi recunosc statutul de persoană persecutată.

Așadar, Sebastian Ghiță – conform celor spuse de avocatul care îl reprezintă în procesul în care sunt judecați Onea și Negulescu – așteaptă încă în Serbia ca autoritățile să în ofere protecția solicitată.

Avocatul lui Sebastian Ghiță a declarat că nu există niciun impediment ca omul de afaceri să fie audiat de către judecătorii de la Înalta Curte prin videoconferință, însă a precizat că acesta nu s-a exprimat până acum în sensul de a dori să dea declarații ca parte civilă în proces.

Judecătorii au decis să emită o adresă către Ministerul Justiției în vederea demarării procedurilor de asistență juridică internațională. Asta înseamnă că Ministerul Justiției din România va emite la rândul său o solicitare către Ministerul Justiției din Serbia pentru a vedea în ce condiții poate fi audiat Sebastian Ghiță.

Andreea Cosma față în față cu foștii procurori, pe 25 februarie

Pe de altă parte, Andreea Cosma – fost deputat, fiica fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma – va fi audiată în calitate de martor la data de 25 februarie, când foștii procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu o pot lua la întrebări.

Cei doi s-au ales cu dosar penal și cu excluderea din magistratură după o serie de înregistrări realizate și făcute publice de către Andreea Cosma și de către fratele ei, Vlad Cosma. Pe aceste înregistrări cei doi procurori – în funcție la acea vreme – se aud punând la cale tot felul de demersuri paralele procedurilor penale și – în esență – „fabricând” probe.

Se pare că nu numai Andreea și Vlad Cosma îi înregistrau pe procurori, ci și invers: Mircea Negulescu și-a exprimat intenția de a depune la dosar două înregistrări din sediul DNA Ploiești, din decembrie 2016 și ianuarie 2017. Ele surprind momentul în care Vlad Cosma ar fi venit „de bunăvoie” la Mircea Negulescu să îl anunțe că Sebastian Ghiță a fugit din țară.

De unde știa Mircea Negulescu în 2016 că Sebi Ghiță a fugit din țară

Numai că înregistrările trebuie certificate sub aspectul autenticității, iar acest lucru – s-a plâns Mircea Negulescu – este dificil. Mai mult, înregistrările trebuie transcrise, adică redate din format audio în format letric.

„La data de 19 decembrie 2016 Sebastian Ghiță a părăsit ilegal teritoriul României și Vlad Cosma a venit la mine și mi-a povestit tot. Pe 31 ianuarie 2017, la fel. Venea și îmi povestea despre Sebastian Ghiță, fără să fie constrâns în vreun fel. Îmi dădea informații la care nu puteam să am, altfel, acces legal. Vreau să pun în evidență tocmai colaborarea domnului Vlad Cosma de bunăvoie și nesilit de nimeni. Una are 2 ore și alta are 45 de minute.Un specialist poate să facă o redare de 5 minute în 8 ore. Vreau să spun că dacă ar exista pe piață cineva care să facă aceste redări…Dar nu există, în afara ofițerilor de poliție judiciară. Pe mine mă interesează mai mult ca instanța să le audieze, chiar în ședință publică”, a declarat Mircea Negulescu.

Instanța a stabilit că înregistrările necesită a fi certificate, însă i-a pus în vedere lui Mircea Negulescu să le aducă la termenul următor, pe 17 februarie, urmând a decide atunci în ce fel va fi administrate această probă. La termenul din 25 februarie a fost citată Andreea Cosma pentru a fi audiată în calitate de martor. „Vreau să o întreb cu privire la conținutul mesajelor de pe Whats App, pe care le-am depus în copii color. Vreau să arăt, de asemenea, că nu a fost nicio constrângere”, a declarat Mircea Negulescu. Judecătorii au stabilit că mai întâi o vor audia pe Andreea Cosma și apoi vor decide dacă și în ce condiții primesc la dosar conținutul conversațiilor dintre aceasta și Mircea Negulescu.

Cum au fabricat probe procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu

În iulie 2019, fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost trimişi în judecată de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) pentru săvârşirea mai multor infracţiuni printre care represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.

Procurorii de la SIIJ susţin că Lucian Onea şi Mircea Negulescu, în instrumentarea a două dosare penale, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunţător (fostul deputat Vlad Cosma - n.r.) să plăsmuiască un denunţ în numele unei persoane imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conţin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetăţenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracţiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârşită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunţul.

De asemenea, Lucian Onea, cu ajutorul lui Mircea Negulescu, este acuzat că a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor faţă de o persoană despre care ştia că nu este vinovată.

Totodată, în cursul lunii mai 2015, în soluţionarea celor două dosare penale, Onea este acuzat că a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunţător.

„În rechizitoriu, se mai reţine că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, în mod repetat, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada aprilie - mai 2015, l-au determinat pe martorul denunţător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, a unui denunţ şi a unor tabele în format electronic conţinând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparţine unor cetăţeni români imaginari”, se mai arată în comunicat.

Parchetul susţinea că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală”. Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti.