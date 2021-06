Ce antrenor in voga de la EURO 2020 propune Mircea Lucescu la nationala Romaniei

Tehnicianul echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat, luni, la finalul partidei Ucraina - Austria (scor 0-1), care s-a disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, ca spera ca selectionerul italian al Ungariei, Marco Rossi, sa ajunga antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei.

"Marco Rossi este un fost jucator de-al meu, nu ma surprind cuvintele lui. Era un baiat foarte inteligent cu care eu am avut o relatie mai speciala, un jucator profesionist suta la suta. Din pacate pentru mine el a plecat dupa primul an la Sampdoria. Este un tip preocupat pentru fotbal. Sper ca intr-o zi sa il vad antrenor la echipa nationala a Romaniei, pentru ca este un tip foarte bine pregatit, un tip serios si care merita sa preia si o alta nationala", a declarat Lucescu la Arena Nationala.

Fost jucator al Bresciei pe cand Mircea Lucescu antrena in Italia, Rossi a avut cuvinte de lauda la adresa tehnicianului roman, despre care a spus ca i-a influentat cariera.

Mircea Lucescu nu exclude varianta numirii lui Rossi la carma selectionatei Romaniei, afirmand ca totul depinde de adaptarea tehnicianului.

"Totul este posibil, antrenori gasesti in absolut toate tarile, important este sa se adapteze usor culturii tarii respective, jucatorilor, campionatului, organizarii. E vorba de seriozitate in pregatire, in antrenamente si toate astea pot duce la rezultate foarte bune", a mai spus Mircea Lucescu.

In primele doua meciuri de la EURO 2020, Ungaria, condusa de italianul Marco Rossi, a obtinut in "grupa mortii", un egal cu Franta, scor 1-1, si a fost intrecuta de Portugalia cu 3-0. Ultima partida din faza grupelor o va disputa miercuri, cu Germania.