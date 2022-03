Mircea Lucescu și Gigi Becali au sărit în ajutorul fotbaliștilor ucraineni. Ce au spus despre posibilitatea ca jucători de la Dinamo Kiev să evolueze în România

Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a exclus pentru moment posibilitatea ca jucătorii ucraineni aflaţi în România să joace la FCSB, aşa cum a anunţat Gigi Becali.

"M-am întâlnit cu Gigi Becali să vedem locul în care ar putea fi cazată echipa de 19 ani a lui Dinamo Kiev, căreia, cu ajutorul UEFA, i-a fost schimbată data jocului din optimi (n.r. - Youth League) cu Sporting Lisabona din 1 aprilie în 6 aprilie.

Am insistat să joace la Bucureşti echipa, am căutat să văd locuri de cazare şi posibilităţi de antrenament, am vorbit cu Gigi, el s-a oferit să ia echipa, să o aducă aici şi să se poată antrena în condiţii bune.

Baza este foarte bună pentru sporitvi de nivelul acesta, am văzut şi ucrainenii care sunt cazaţi aici, familii din Odessa, din zona de sud a Ucrainei. Condiţiile sunt foarte bune şi nu putem decât să-i mulţumim pentru această ospitalitate şi pentru disponibilitatea lui generoasă pentru a ajuta oamenii. (n.r. - despre cei trei fotbalişti ucraineni la FCSB) Nu se pune problema. El (n.r. - Gigi Becali) a punctat foarte bine, în cazul în care se va putea şi li se va da permisiunea jucătorilor ucraineni care sunt în Ucraina să iasă şi să joace, atunci se pune problema ca ei să se antreneze şi să joace.

El s-a oferit să-i primească şi la antrenamente, dar nici nu se pune problema ca să joace, pentru că nu se poate. Ei au stat trei zile la hotelul lui George Copos, apoi s-au mutat în Pipera, unde sunt cu familiile lor. Fiecare dintre aceşti băieţi are trei copii, soţia lui Sidorciuk îl aşteaptă pe al patrulea, săptămâna asta, deci în niciun caz nu se pune problema ca ei, beneficiind de o ieşire legală, să joace, atât timp cât acolo se moare. Nici nu se pune problema, e o problemă morală, nu mai e o problemă de existenţă sportivă.

Ei spun că oamenii mor acolo şi noi jucăm, chiar dacă e profesia naostră... Noi vrem doar să ne antrenăm pentru că viaţa lor depinde de activitatea sportivă pe care o fac. Deci se pune problema să găsim un loc unde să se poată antrena, de jucat în niciun caz. Pentru moment, pentru că s-ar putea să se ia o deczie la nivelul conducerii Ucrainei să lase sportivii de performanţă să iasă şi să-şi continue activitatea, pentru că, aşa cum am spus întotdeauna, sportul nu poate decât să unească.

Când se va termina toată această nebunie, prima activitatea care va apropia din nou oamenii va fi activitatea sportivă. Echipa care vine acum este prima echipă care iese din Ucraina şi joacă o competiţie europeană. Sunt jucători de 19 ani şi încercăm să-i primim cât mai bine şi să-i ajutăm", a declarat Lucescu, la baza din Berceni a FCSB.

La rândul său, patronul FCSB, Gigi Becali, a confirmat faptul că jucătorii ucraineni nu vor să evolueze pentru echipa sa.

"Eu am spus că eu voi propune dacă ei au nevoie şi acum i-am spus băiatului (n.r. - Sidorciuk): Nu fac asta interesat, dacă tu vrei - ei vor să se antreneze - dacă ai poftă să joci şi vrei să joci e în interesul tău. Vrei să joci, zici domne, vreau să joc. Nu vrei să joci, nu joci, nu e condiţionată treaba asta. Dacă vor să joace, să joace! Nu e o chestiune de interes, să nu se interpreteze că o fac cu interes.

Ca dovadă că el a spus că doacamdată nu vrea, că e situaţia care e. I-am spus să se antreneze şi când vrea atunci zice. Pe mine ăsta mă interesează cel mai mult (n.r. - Sidorciuk), care a venit să vadă, că el vine ca şi căpitan de echipă să vadă condiţiile. Eu am spus că interesul lor e să joace. Am vorbit cu el, i-am spus că interesul lui e să se antreneze, că eu am cu cine să joc.

Vrei să joci, bine, nu vrei, la revedere! Nu vreau să se interpreteze în niciun fel. (n.r. - dacă are loc la FCSB) Ăsta e fotbalist care joacă la orice echipă, e căpitanul echipei, e fotbalist mare, de clasă. Ne ajuta, dar asta e, vedem.

El a spus că deocamdată nu. Vin 38 de eprsoane săs tea aici, le-am arătat toate condiţiile, le-a plăcut, cutare, cutare! Ceilalţi trei se vor antrena separat, pentru echipa naţională a Ucrainei. Eu zic că îi dau o mână de ajutor ca să intre să joace, că pentru el se antrenează. Nu i-am mai propus băiatului nimic ca să nu se interpreteze: uite, bă, ăsta ajută, dar cu interes. Nu am niciun interes, nu mă interesează. Dacă vrea Domnul să-mi dea campionatul, mi-l dă şi aşa. Şi cu el şi fără el, Domnul ştie ce e de făcut", a spus Becali.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, marţi, că trei jucători din naţionala Ucrainei, inlcusiv căpitanul formaţiei Dinamo Kiev, Sergii Sidorciuk, precum şi mijlocaşul defensiv al echipei Şahtior Doneţk, Taras Stepanenko, se vor antrena şi, posibil, juca la FCSB.

Cei trei jucători se află în România şi se vor pregăti până în iunie, când Ucraina ar trebui să dispute barajul cu Scoţia pentru Cupa Mondială din Qatar.

Aceştia au fost propuşi la FCSB de antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu.

În plus, echipa U19 a clubului Dinamo Kiev va pregăti în baza de la Berceni meciul de Youth League cu Sporting Lisabona, din 6 aprilie.

"M-a sunat Mircea Lucescu şi m-a rugat dacă putem şi avem posibilitatea să găzduim echipa naţională de tineret a Ucrainei (n.r. - Dinamo Kiev U19). Buna, da, Dinamo Kiev, dar mai e vorba şi de trei jucători care să se anterneze la noi, care vor juca în echipa naţională. Le-am zis că nu vreau nimic, pretenţii de bani, niciun fel de pretenţii, pentru că vreau să ajut, pentru că este posibil ca favorul ăsta pe care-l fac eu să se întoarcă printr-un contract pe o lună şi jumătate sau două cu trei jucători din echipa naţională, căpitanul de la Dinamo Kiev şi doi jucători de la Şahtior Doneţk, care stau aici, în Pipera.

Ei au puut să plece pentru că au câte trei copii şi pot să plece, tineretul care are trei copii poate să plece din Ucraina. Stau aici în Pipera şi de joi se vor antrena cu echipa noastră. Am întrebat dacă vor să se antreneze cu noi, nu e mai bine să se antreneze şi în meci? Şi a zis că bineţenţeles că da. Se antrenează cu noi să joace şi meciuri oficiale cu noi, că e mai bun antrenamentul când joacă oficial, nu?

Mâine dimineaţă vine Mircea Lucescu cu băieţii ăştia trei, la ora 10.00, mergem la bază, ca să vadă baza. Avem o clădire nouă, unde voiam noi să mutăm echipa noastră şi am zis că nu o mai mutăm şi intră echipa asta ca oaspeţi. Eu nu le dau niciun salariu, eu le dau posibilitatea să se antrenze şi să joace pe gratis, că ar trebui să le cer bani. Deci vom semna un contract pe două luni. Ei pot veni numai să se antreneze şi atâta tot. Sunt bineveniţi să se antreneze şi atât", a declarat Becali, la Digi Sport.

UEFA le permite jucătorilor ucraineni să se transfere la alte formaţii europene până la 7 aprilie, după ce ţara lor a fost invadată de către Rusia. Însă, potrivit regulii stabilite de forul european, un club poate legitima maximum doi jucători aflaţi în această stuaţie, pentru a nu altera competiţiile. Germania, de exemplu, nu le permite urcainenilor să joace în campionat, tocmai din cauza acestei posibile alterări a competiţiei.