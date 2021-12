Mircea Lucescu, decizie radicală despre echipa națională a României. Ce spune despre Răzvan Lucescu

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, joi, la Digi Sport, că nici el şi nici Răzvan Lucescu nu au vreo intenţie să revină la echipa naţională. El a precizat că selecţionerul trebuie să fie susţinut de opinia publică şi este de preferat să aibă o experienţă mai lungă la o echipă de club.

"Eu mi-am spus părerea de mult timp, am suferit foarte mult atunci, când s-a întâmplat, şi mi-am spus mie că niciodată nu am să revin. Am plecat după un 4-0 cu Austria şi după un meci cu totul şi cu totul extraordinar şi după alte succese consecutive foarte bune şi o pleiadă de jucători tineri crescuţi pe lângă mine. Satisfacţia a fost enormă. Nu ştiu dacă cineva acolo ar avea nevoie de personalitatea mea, în FRF, nu cred.

S-a mai pus o dată problema şi au făcut tot ce a fost posibil să nu mă mai apropii de echipa naţională. Acum 20 şi ceva de ani. Nu actuala conducere. Răzvan Burleanu a venit după mine la Kiev să-mi propună să preiau naţionala. Era prea târziu.

Şi Răzvan are aceeaşi filosofie ca mine, nu mai antrenează niciodată naţionala, după ceea ce s-a întâmplat cu el atunci. S-a scris atunci ceva în GSP, că noi nu mai vrem să fim suporteri acestei naţionale, era cineva care plătea pentru aşa ceva. Şi el a terminat cu naţionala foarte bine, un 3-0 cu Bosnia. Nu e simplu să fii antrenorul naţionalei. Eu am fost puternic când am preluat naţionala şi aveam nişte atacuri incredibile in partea revistei Săptămâna. În fiecare săptămână mă desfiinţa, dar nu am avut nicio problemă", a spus Lucescu.

Mircea Lucescu a menţionat că nu de vede făcând altceva decât antrenorat şi a mai afirmat că selecţionerul României trebuie să aibă susţinerea totală a opiniei publice, adăugând şi că indiferent cine va fi, el îl va susţine. “Selecţionerul trebuie să aibă o susţinere totală a opiniei publice.

Altfel va fi foarte greu ca mesajul său să ajungă la jucători. Dan Petrescu a demonstrat că e antrenor, Edi Iordănescu a demonstrat că poate fi antrenor. Adrian Ursea nu ştiu în ce măsură va fi ascultat de jucători.

El este un bun antrenor. Mutu nu ştiu cum s-a manifestat ca antrenor. E un băiat inteligent, cred eu, ar putea să facă. E un risc. Trebuie să acorde o atenţie deosebită şi să fie ajutat. Mi-aş fi dorit să fi avut cel puţin doi ani de antrenorat la o echipă de club şi pe urmă să plece la echipa naţională. Indiferent cine va fi va avea sprijinul meu şi al tuturor celor din fotbal. Total”.

Mircea Lucescu a vorbit şi despre situaţia lui Edi Iordănescu: “Cu CFR putea să fie oricine campion, Problema e că dacă aceşti băieţi tineri pot să ţină o performanţă pe teren lung. Problema e că antrenorii sunt schimbaţi din cauza lor, nu din cauza patronilor, pentru că nu au capacitatea să îi atragă pe conducători la ceea ce îşi doresc ei să facă.

Nu a avut argumentele necesare să-i convingă că, dacă fac ca ei, ajung la performanţă. Aştept mai mult de la astfel de antrenori. Nu ştiu cum a fost schimba Edi şi de ce, dar ar trebui să găsească o cale de mediere a acestei situaţii, să găsească o soluţie pentru a da satisfacţie şi conducătorilor”.