De ce nu vrea Mircea Lucescu să preia echipa națională

Mircea Lucescu a fost socotit mereu cea mai bună variantă pentru echipa națională, dar au trecut 36 de ani de când reputatul tehnician a încheiat conturile cu FRF.

De altfel, un episod petrecut în 1986 este cauza pentru care Il Luce nu mai vrea la națională.

„Haideți să nu vorbim despre asta pentru că nici nu s-ar fi putut. Sunt sub contract. An de an am refuzat! Am plecat de la națională câștigând 4-0 cu Austria și nu am fost la acel moment protejat. Am hotărât din acea clipă să nu mă mai întorc niciodată la echipa națională.

Am mai cochetat, a fost un moment când puteam s-o fac, am mai discutat, însă s-au strâns câțiva care nu voiau să mă vadă în conducerea echipei de fotbal și atunci am renunțat definitiv. La fel s-a petrecut și cu Răzvan. La noi e greu, pentru că e greu de acceptat succesul altui”, a spus Mircea Lucescu, pentru GSP.ro.