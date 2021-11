Mircea Hava, mesaj dur pentru liberalii care au votat alianța cu PSD. Ce a spus despre Emil Boc

Europarlamentarul PNL Mircea Hava, fost preşedinte al PNL Alba şi fost primar al municipiului reşedinţă de judeţ pentru 24 de ani, a criticat miercuri, 10 noiembrie, decizia de partidului de a guverna alături de PSD.

Liberalul crede că asta va duce partidul la 10%. ”Să le fie ruşine”, le-a transmis Hava colegilor de partid care au votat pentru începerea negocierilor cu social-democraţii, afirmând că avea alte aşteptări, de exemplu, de la primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc. Hava îşi cere scuze alegătorilor liberali: ”Îmi pare rău că i-am minţit”. Europarlamentarul afirmă că, fiind un critic al actualei echipe de conducere a partidului, a fost informat că urmează a fi exclus din partid.

Ads

Mircea Hava a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, ce le transmite colegilor liberali care au votat pentru începerea negocierilor cu PSD şi a afirmat: ”Le transmit un mesaj poate mai dur, mai rău: Să le fie ruşine! Să le fie ruşine pentru că îşi bat joc de munca de ani de zile a unor oameni care au crezut în ceea ce înseamnă dreapta (...) Nu aş fi crezut de colegii din Moldova, de domnul Flutur, de domnul Boc, că pot să se alieze într-o asemenea construcţie, care nu a dovedit altceva decât că duce partidul acolo unde nu trebuie, acolo unde nu a dorit nimeni”.



Hava crede că această decizie va duce partidul undeva la 10%.

”Coborârea deja este vertiginoasă şi eu cred că PNL-ul se va cantona în jur de 10%. Din păcate trăim într-o epocă în care nu mai contează partidul, ci contez „eu”. Eu vreau, eu vreau să fac, eu vreau să fiu”, a mai afirmat liberalul.

Întrebat cine este ”eu”, hava a precizat: ”Aceea echipă câştigătoare, cu toţi cei care sunt acolo. Unii care îşi fac deja o meserie din a fi miniştri, alţii care doresc nespus să fie miniştri pentru câteva secunde, altul care doreşte să fie prim-ministru, chiar dacă va fi doi ani da, doi ani ba. Tot felul de propuneri care nu te fac decât să zâmbeşti şi să îţi dai seama că este evidentă această dorinţă a lor de a fi ei acolo, indiferent de ceea ce se întâmplă în ţară”.

Mircea Hava are şi un mesaj pentru alegătorii PNL, mai ales pentru cei care au ales partidul pentru mesajul anti-PSD: ”În primul rând eu îmi cer scuze faţă de oamenii care au votat aşa cum le-am spus eu (...) Îmi pare rău că i-am minţit, făcând parte din Partidul Naţional Liberal. Spun făcând parte din Partidul Naţional Liberal pentru că în urma declaraţiilor pe care le-am făcut şi înainte mi s-a spus că sunt un critic al partidului. Aşa cum cred că i s-a spus şi lui Orban, mi s-a transmis şi mie (...) că urmează să fiu dat afară. Mă deranjează că mi s-a spus lucrul ăsta, eu fiind unul dintre cei care am clădit acest partid. Am muncit foarte mult ca să facem acea unire dintre PNL şi PDL. Dar partidul nu ştiu să fie trecut pe nici o carte funciară în care apar proprietari”.

PNL şi PSD negociază în aceste zile Programul de guvernare pe capitole, dar şi structura şi componenţa viitorului guvern.

Ads