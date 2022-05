Invitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain și simplu, Mircea Geoană a răspuns la mai multe întrebări legate de actualitate.

Gazda interviului l-a întrebat pe adjunctul secretarului general al NATO dacă l-a întâlnit vreodată pe Vladimir Putin.

"Da, mi-a spus odată, măi, suntem foarte nemulțumiți că ați intrat în NATO, dar cu americanii mai știm să lucrăm, atenție cu UE, că vă transformă în colonie economică.

Ce ar fi fost cu România dacă nu eram în NATO? Unde s-ar fi oprit rușii? În ce situație am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?

Aceste întrebări trebuie să fie și cu noi, pentru că ideea că te poți baza pe ceea ce ai, pe fundația aia temeinică care este NATO și UE, și după aia poți să-ți pui întrebări filozofice.

Da' știi ce? Poate că și noi i-am jignit pe ruși.

Trebuie să alegi. Vrei să fii într-o casă cu temelie serioasă și vrei să fii o țară democratică? Vrei să fii un om liber să spui ce vrei? Sau vrei să mergi la Gulag, pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător?", a spus Mircea Geoană.

România a fost invitată să adere la Alianţa Nord-Atlantică la Summit-ul NATO de la Praga din noiembrie 2002. La acel moment, aliaţii au lansat invitaţii de aderare pentru 7 state: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia şi Slovenia.

La 29 martie 2004, România a aderat oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice. Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO.

Alianța Nord-Atlantică este garantul principal al securității României, relația transatlantică reprezentând liantul strategic care conferă coerență și consistență acțiunilor NATO.

Mircea Geoană este adjunct al secretarului general al NATO.