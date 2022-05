Invitat la podcastul lui Mihai Morar, Fain și simplu, Mircea Geoană a răspuns la mai multe întrebări legate de actualitate.

Printre altele, adjunctul secretarului general al NATO s-a referit și la o eventuală candidatură la funcția de președinte al României.

Ads

"Sunt vaccinat cu politica românească și nu mai sar la fentă. Evident, sunt măgulit de faptul că oamenii par să înceapă să aibă încredere sau să vadă ceea ce am făcut și ceea ce pot să fac", a spus Geoană, referindu-se la faptul că a fost menționat de români în topul încrederii, alături de Alexandru Rafila și Nicolae Ciucă, într-un sondaj Avangarde publicat pe 3 martie.

"Am obligația să-mi fac datoria la NATO neperturbat de orice altceva. Am o obligație față de o organizație mare care mi-a dat o șansă să mă reinventez și lui Jens Stoltenberg și cei care m-au ajutat să ajung acolo, mi-au dat o șansă și șansa asta nu am voie să nu o respect cu scrupulozitate, până la sfârșit.

Ads

Voi vedea când plec de acolo, final de 2023, primăvara lui 2024, decide secretarul general, cât vrea să stau, atât stau.

A doua chestiune, nu știu, pentru că condițiile pentru o eventuală candidatură trebuie să fie condiții cumulate din multe alte direcții și nu am niciun fel de interes și de apetit în acest moment să mă apuc să-mi creez eu condițiile pentru așa ceva.

Dacă vor fi atunci condițiile reunite și suntem cu toții în formă bună, ne gândim, dacă nu sunt reunite, nu se întâmplă absolut nimic și am alte proiecte, care sunt la fel de interesante.", a explicat Mircea Geoană.

Mircea Geoană este adjunct al secretarului general al NATO și președinte al Partidului Social Românesc, formațiune pe care a fondat-o în aprilie 2015.

Ads

De asemenea, Mircea Geoană este președintele Institutului Aspen România, o asociație non-profit, apolitică. Institutul are ca misiune promovarea unui dialog informat și critic pe diverse teme de interes pentru societatea românească.

Mircea Geoană a fost președintele Partidului Social Democrat din aprilie 2005 până în februarie 2010, președinte al Senatului României din decembrie 2008 până în noiembrie 2011, senator, fost Ambasador al României în SUA și Ministru de Externe în Guvernul Năstase, potrivit Wikipedia.

În 2009, Mircea Geoană a participat la alegerile prezidențiale, ajungând în turul 2 de scrutin în care a fost învins de Traian Băsescu.

Următoarele alegeri prezidențiale din România vor avea loc în 2024. Vor fi primele alegeri ce vor avea loc în același an cu cele parlamentare și locale după 2008 și cu cele europarlamentare după 2014, fiind prima dată când toate cele 4 alegeri se desfășoară în același an.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe 2 mai, că actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, poate fi ”un candidat redutabil” care să câştige alegerile prezidenţiale din 2024.