Ghinion pentru Mircea Geoană. Cum a ratat un eveniment important din cauza avionului

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană nu a ajuns vineri dimineaţă, 8 iulie, la a patra ediţie Atlantic-Black Sea Security Forum, organizată de Institutul Aspen, al cărui preşedinte fondator este, după ce cursa de linie cu care urma să ajungă la Bucureşti, din Bruxelles, nu a mai decolat din cauza unei defecţiuni tehnice.

Ads

Acesta va ajunge la eveniment în cursul după-amiezii.

Secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, era aşteptat, vineri, la cea de-a 4-a ediţie a Atlantic-Black Sea Security Forum – What New European Security Architecture after Russia’s war on Ukraine? The Black Sea Vortex, un eveniment internaţional la nivel înalt, care va avea loc pe 8 iulie, în Bucureşti, în format hibrid.

Mircea Geoană avea un discurs la ora 14.00, în cadrul evenimentului, au precizat surse apropiate acestuia, însă avionul cu care trebuia să plece de la Bruxelles, o cursă de linie, nu a mai decolat din cauza unei defecţiuni tehnice.

Potrivit sursei citate, secretarul general adjunct al NATO va ajunge la Bucureşti după-amiază.