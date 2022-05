Cum a deturnat Băsescu un primar PSD care bătuse palma cu Tăriceanu: „M-a chemat la Neptun și am dormit în patul Elenei Ceaușescu”

Scriitorul Mircea Dinescu a povestit, în emisiunea Insider politic, difuzată de Prima TV, că a intermediat transferul fostului primar al Craiovei, Antonie Solomon, de la PSD la PNL. Însă Traian Băsescu, la acea vreme președintele României, l-a deturnat spre PDL după ce l-a chemat în vila de protocol de la Neptun și l-a culcat în patul Elenei Ceaușescu.

„Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, m-a făcut cetățean de onoare când am venit eu în Oltenia. La un moment dat, mă cheamă și-mi zice: ‘Măi, Mircea, eu sunt la PSD. Se spune despre noi că Doljul e județul roșu, dar eu sunt totuși un liberal în felul meu, sunt om de afaceri, n-ai putea să vorbești cu Tăriceanu? Aș vrea să intru la liberali’. Tăriceanu era atunci prim-ministru și președintele PNL. Zic: ‘Cum să nu?’. Pun mâna pe telefon, la el în birou, și-l sun pe Tăriceanu, cu care eram în relații de amiciție. Zic: ‘Domnule, fii atent! Sunt la Primăria din Craiova. Primarul Craiovei, care e PSD-ist înrăit, vrea să devină liberal. Voi stați foarte prost cu primarii, e o achiziție foarte bună’. Tăriceanu zice: ‘A, sigur că da. Dă-mi-l la telefon’. Vorbește Solomon cu Tăriceanu, gata!, intră la liberali.

Eu plec senin la un festival de poezie din Germania. Când mă întorc, după cinci zile, în avion cer un ziar să văd ce mai e prin România. Pe prima pagină a ziarului scria: ‘Solomon a intrat în PDL’. Cum naiba? Era bătut în cuie. De la aeroport mă duc direct la primărie: ‘Ce-ai făcut, ce s-a întâmplat?’. ‘Hai, băi, Mircea, ce Tăriceanu? După ce ai vorbit tu cu mine, m-a sunt președintele României și mi-a spus: Domnul Solomon, te-aș invita puțin la mare să stăm de vorbă. Am fost la mare, la Neptun, am dormit în patul Elenei Ceaușescu cu nevastă-mea. Băsescu, un om extraordinar. Liberalii sunt niște bibilici’. Zic: ‘Fii atent Solomoane, eu am fost prieten cu Băsescu și-l știu!’.

I-a făcut campanie lui Băsescu, au venit mii de autobuze la Craiova. I-a făcut campanie și Elenei Băsescu să intre în Parlamentul European. După câteva luni, văd că e arestat Solomon. Mă sună din pușcărie: ‘Dragă Mircea Dinescu, sunt în celulă. Vreau să-mi cer iertare. Mircea, nu te-am ascultat. Am fost un idiot’ ”, a povestit scriitorul Mircea Dinescu.

Antonie Solomon, printre primii edili arestați pentru mită

Antonie Solomon a fost ales primar al Craiovei din partea PSD, în 2004.

În 2008, a obținut un nou mandat de primar, însă pe listele PDL.

În 2010 a fost arestat preventiv pentru luare de mită.

La alegerile locale din 2012, Solomon a candidat din nou la primărie, din partea UNPR, însă a pierdut în fața Liei Olguța Vasilescu (candidat USL). După înfrângere, a trecut de la UNPR la PPDD, partidul lui Dan Diaconescu.

A candidat la alegerile parlamentare pe listele PPDD și a obținut un mandat de senator. A rezistat în Parlament doar 9 luni, fiind condamnat definitiv la trei ani cu executare pentru corupție.

La alegerile locale din 2020, Solomon a candidat din nou la primărie din partea Partidului Ecologist, însă a fost învins din nou de Lia Olguța Vasilescu.

În paralel, a candidat și pentru un loc în Consiliul Județean Dolj, fiind ales consilier județean. După alegeri, a bătut palma cu Lia Olguța Vasilescu și a obținut postul de vicepreședinte al CJ Dolj.