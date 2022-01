Inițial pornisem o discuție cu analistul Mircea Coșea pe tema schimbărilor de la Transelectrica și a infrastructurii precare pe care această companie o administrează.

Inevitabil, dialogul a alunecat spre problemele grave ale economiei românești și spre lipsa de coerență a guvernărilor. Coșea ne arată cum își exploatează statul român proprii cetățeni și care va fi povara datoriilor pentru tânăra generație. Totodată, se întrevăd creșteri de impozite care vor sufoca și mai mult populația.

Politizarea companiilor de stat

- Cum vedeți schimbările de la Transelectrica? Cum va fi afectată compania?

- Din nefericire, nu mai am nicio legătură cu Transelectrica. Toate încercările mele de a menține o legătură amicală sau formală cu oamenii de acolo nu au reușit. Am încercat să-i contactez dar nu am primit niciun răspuns. Așa că nu am niciun fel de informații în legătură cu ce se întâmplă acolo.

- În vară a fost schimbat din nou Consiliul de Supraveghere, iar recent și Directoratul.

- Este un proces de politizare. Mai mult decât de politizare, este de fapt un proces de deprofesionalizare. Pentru că să aduc oameni care trebuie să fie acolo din diferite motive. Și acest proces continuă într-un ritm la care eu nu mă așteptam. În momentul în care a venit guvernul Orban, au fost doi oameni politici care au conceput și manageriat procesul de politizare al companiilor cu capital majoritar de stat.

Este vorba despre dl Ionel Dancă și fostul secretar general al Guvernului, Antonel Tănase. Dânșii au făcut un proces de politizare mai dur și mai neprofesionalizat de cât oricare alt guvern. Venirea noului guvern continuă în același ritm. Ceea ce mă dezamăgește.

Apar niște personaje care nu au niciun fel de legătură cu nimic. Unii sunt menținuți în CA-uri numai pe motive pe care eu nu le înțeleg. O persoană care este în CA nu știu câți ani a rămas în permanență pentru că probabil are o susținere de undeva. Deci depinde, în general, de politizare. Trebuie să vă spun că este una dintre cauzele care va duce la decăderea economiei românești. Și asta într-un ritm foarte rapid.

Avem nevoie în momentul de față de oameni cu experiență, oameni care să fie specializați pentru că criza ridică probleme de rezolvat imediat și în schimb sunt numiți niște oameni care nu au nicio legătură cu domeniul în care au fost puși. Este o chestiune de sinecură care trebuie să fie acordată unora.

Despre Transelectrica am scris, am publicat, am arătat anumite lucruri, am încercat să intru în legătură informală și amicală fără niciun fel de interes. Nu mi s-a răspuns și nu mai știu ce este acolo și nu pot să spun că am încredere în viitorul acestei companii.

Tarifele mari umflă bugetul de stat cu bani falși

- Pare o lipsă de coerență la Transelectrica.

- Eu cred că guvernul acesta, dacă chiar vrea să facă ceva, pentru că are o majoritate absolută în Parlament și poate să facă practic tot ce dorește, ar trebui să se uite puțin la societățile acestea cu capital majoritar de stat de interes strategic.

Pentru că acolo nu mai merge cu politizarea. Este atât de clar că sunt niște găuri negre care nu pot fi umplute cu nimic. Ele nu dau niciun fel de rezultat. Iar criza asta energetică prin care trecem să fim sinceri, se datorează concepției acestor societăți care exploatează propriul popor. Asta este.

Tarifele acestea foarte mari sunt acceptate de stat. Statul este fericit pentru că bagă în buget niște bani. Bani falși de fapt, pentru că nu sunt din activitate economică ci sunt din inflație și din speculă. Dar de fapt, cei care finanțează până la moarte acest circuit al așa ziselor profituri care apar în societățile cu capital majoritar de stat este populația României.

- Din păcate, totul se răsfrânge asupra omului de rând.

- Da. Situația este foarte gravă. Eu tot spun că intrăm într-o situație absolut tragică. Economia cade pur și simplu. Cade în fiecare zi.

Energia, la costurile acestea, nu este suportată de o economie ca a României care este manufactieră, este învechită, este energofagă. Nu suportă, va cădea. Va dispărea.

Noi discutăm despre Alro Slatina și despre AzoMureș, dar în acest timp dispar mii de întreprinderi mici și mijlocii. Pe lângă Alro Slatina sau Azo Mureș, pe orizontală, sunt alte societăți mici care dispar. Ce se întâmplă cu ele? Ce se întâmplă cu investiția, cu situația socială? Nimeni nu se gândește la asta?

Guvernul nu se gândește decât la certificatul verde? Asta discutăm noi de dimineața până seara? Trebuie luate măsuri imediate. La Ministerul Energiei ni se explică situația prin factura dlui ministru. Păi chiar așa? Nu se ia nicio măsură de stopare a speculei? Pentru că este vorba de speculă.

Sigur că sunt și cauze obiective. Nu este ofertă, nu mai producem energie, din exterior vine o inflație galopantă. Dar în țară se pot lua măsuri măcar de eliminare a acestei specule pe care o practică statul român prin facilitățile sale. În energie, statul român deține între 73 și 80% din producție. Cui să cerem socoteală? Celor care vin și spun că ne exploatează străinii? Nu, ne exploatăm noi pe noi.

- Oricum, pare că Transelectrica încă este o companie bogată. Altfel nu se explică bătăliile politicienilor pentru numirile din funcții.

- Transelectrica, Transgaz sunt stat în stat. Nu mai merge așa. O să cădem rău de tot. Deocamdată nu putem să discutăm decât despre subminarea esenței economiei românești.

Pentru că esența economiei românești este obținerea de valoare adăugată care să alimenteze bugetul. Ori dacă economia nu merge pentru că nu mai poate să plătească energia, ce o să facă bugetul? O să facă împrumuturi, asta o să facă.

Se întrevăd impozite noi

- Deci nu sunteți optimist cu ce se va întâmpla.

- Nu. Sunt chiar speriat cu ce se va întâmpla pentru că măsurile trebuie luate acum. Nu mâine sau poimâine. Trebuie stopată căderea economiei. Falimentele în creștere din cauza incapacității de plată a facturilor este un lucru cert.

Guvernații trebuie să lucreze într-o manieră curajoasă, să lupte. Trebuie să se ducă la Bruxelles bine documentați și să arate că noi nu putem face tranziția de la cărbune la alte forme de energie peste noapte. Așa cum încearcă să o facă actualul guvern.

Să facă cum au făcut polonezii sau nemții care au negociat și au lungit perioada până la trei zeci și ceva de ani. Noi nu putem să trecem peste noapte, nu avem această capacitate. Economia României nu se compară cu cea a Poloniei. Nu mai vorbesc de cea a Germaniei. Avem o economie fragilă, care nu s-a modernizat, o economie care depinde aproape 90% de comenzi din exterior.

Pe de altă parte, lipsa de lichiditate pentru plata facturilor este o cauză vizibilă. În agricultură sunt combinate agricole care au primit facturi la curent electric mai mari decât cifra de afaceri.

- Este o lipsă de coerență de la cel mai înalt nivel până la aceste companii de stat unde sunt numite CA-uri interimare, pe câteva luni. Și tot li se prelungesc mandatele.

- La toate companiile de stat se întâmplă așa. Nu știu cum putem vorbi despre coerență în guvernare când acest stat român eșuat, cum zice dl Iohannis, nu poate să dea mai mult de 10% creștere la pensiile mici. Dar Ministerul Justiției dă o creștere de 20% la salarii și la pensii. Cum se explică acest lucru? Sunt două țări diferite?

Mă tem pentru tinerii din țara asta pentru că li se va pune în spate niște împrumuturi, Doamne ferește. Căci din asta vom trăi. Economia nu acumulează. Nu are de unde. Așa că se vor împrumuta. Probabil că din februarie, martie vor apărea și impozite în plus. Pentru că vor spune că pandemia este atât de groaznică încât nu se mai poate trăi. Și pandemia va fi utilizată ca o scuză chiar pentru mărirea impozitelor.

Deja taxele locale s-au mărit. Se plătește mai mult pentru parcare etc. Au impozitat ilegal pensia de peste 4000 lei. Acum, dacă lucrurile vor merge prost, vor apărea și altele.

- Plus că, în urma majorării tarifelor la energie, s-au scumpit toate produsele. Ceea ce înseamnă încasări mai mari la bugetul de stat. Pentru că toate produsele sunt purtătoare de taxe și accize.

- Da, și se vor lăuda că a crescut PIB-ul și că suntem tigrul Europei. Și, după declarațiile ministrului Finanțelor, și bine că a avut curajul ca să o facă, 80% din populația României trăiește în sărăcie. Pentru că nu are un venit de patru mii de lei pe lună considerat ca fiind linia roșie a sărăciei.

Mircea Coșea este profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, analist economic și politician. Coșea a fost ministru secretar de stat, europarlamentar și deputat. În anul 2019 a fost președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica.