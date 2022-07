Mircea Badea, invidios pe succesul lui Dorian Popa pe Instagram. "Are doar 7 cuvinte și face mulți bani"

Mircea Badea a comentat în emisiunea sa despre fenomenul Dorian Popa de pe rețelele de socializare.

În direct la Antena 3, realizatorul tv s-a arătat susprins de numărul mare de urmăritori pe care Dorian Popa îl are pe Instagram.

Mircea Badea nu întelege succesul pe care cântrețul îl are pe rețelele de socializare și l-a atacat subtil pe acesta la tv.

"E foarte tare unu pe Instagram....Dorian Popa. Eu recunosc că nu intrasem până acum 10 zle, nu intrasem niciodată. Știam că e un băiat care trage de fiare și apare pe la emisiuni, de astea de divertisment. Era un nene, musculos...

Dumneavostră, știți câți urmăritori are Dorian Popa pe Instagram? Eu am crezut că nu văd bine, am zis să sterg telefonul, că poate nu văd.

Dorian Popa are 2 milioane de urmăritori, 2 milioane de conturi pe Instagram îl urmăresc pe Dorian Popa. Are mai mulți ca Selly. Am studiat și eu fenomenul. Este genial, face foarte mulți bani pe bază de Instagram.

Și este atât de tare pentru că are vreo 7 cuvinte. Și cu 7 cuvinte pe care le folosește și face mulți bani. Și alea 7 cuvinte le spune toate la fel. Șapte cuvine are: Hatz Gionule, ce tare...Așa tată. Asta este tot. Genial", a spus Mircea Badea la emisiunea "În Gura Presei", de la Antena 3.

Spre deosebire de Dorian Popa, Mircea Badea are doar 51 000 de urmăritori pe Instagram.