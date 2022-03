Oficial francez, după o vizită în vama Siret: Trebuie să ajutăm mai mult ţările limitrofe Ucrainei, precum România

Ministrul francez al Afacerilor Interne, Gerald Darmanin, consideră necesară intensificarea sprijinului pe care ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să îl acordare Ucrainei, dar şi statelor limitrofe, printre care şi România.

El a declarat, vineri, 11 martie, în timpul unei vizite efectuate în Punctul Trecere a Frontierei Siret, că va convoca, în şedinţă extraordinară, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne al Uniunii Europene pentru a adopta un set de măsuri care vizeze acordarea unui ajutor mai mare Ucrainei şi ţărilor vecine.

"Am declanşat procedura de coordonare umanitară care permite sosirea a tone şi tone de medicamente, îmbrăcăminte şi hrană. Am accelerat astfel sprijinul umanitar şi am declanşat mecanismul de protecţie temporară care permite cetăţenilor ucraineni să fie protejaţi pe tot continentul european. Toate persoanele vor avea acces la îngrijire medicală, la şcolarizarea copiilor, autorizare pentru a munci şi la asigurări sociale. Trebuie să ajutăm mai mult ţările limitrofe, precum România. De aceea voi convoca încă în Consiliu JAI extraordinar, pentru ca toate statele europene să poate să ajute", a afirmat Gerald Darmanin.

Totodată, oficialul francez a apreciat "efortul incredibil pe care poporul român îl face" şi a mulţumit societăţii civile implicate în sprijinirea refugiaţilor din Ucraina.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, şi omologul său francez, Gerald Darmanin, au efectuat, vineri, o vizită în Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret, dar şi în tabăra mobilă de refugiaţi ucraineni amenajată în oraşul Siret din judeţul Suceava.