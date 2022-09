Ce șanse sunt să cumpere România sistemul israelian de apărare Iron Dome. Dîncu: „Am început procedurile pentru a discuta despre asta”

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, afirmă că achiziţia de către România a sistemului de apărare Iron Dome ”nu este un vis”, el confirmând că poartă discuţii cu oficiali israelieni pe acest subiect. ”Iron Dome este o tehnologie nouă, aflată oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt cei care gestionează acest lucru, noi avem însă mari şanse pentru ca în viitor să ne protejăm şi cu ajutorul acestei tip de protecţie antibalistică nou”, explică Dîncu.

„Nu este niciun vis, este o aspiraţie a noastră. Am discutat despre asta cu omologul meu israelian, am fost, am văzut mai multe elemente din industria de armament israelian. Am început procedurile pentru a discuta despre asta. Iron Dome este o tehnologie nouă, aflată oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt cei care gestionează acest lucru, noi avem însă mari şanse pentru ca în viitor să ne protejăm şi cu ajutorul acestei tip de protecţie antibalistică nou”, a declarat Vasile Dîncu, marţi seară, la Digi 24.

El a precizat că în prezent România lucrează pentru reînnoirea unui acord în domeniul militar cu Israelul, acord care include şi producţia de elemente de protecţie balistică, ”nu neapărat din Iron Dome” în România.

România vrea să cumpere sistemul de apărare antirachetă Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, afirmau surse, în urma unei vizite a ministrului Apărării Vasile Dîncu în Israel, săptămâna trecută, iar în cazul încheierii unui contract, România, un stat membru NATO, ar putea să fie primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpără acest sistem, relata Haaretz. MApN a precizat, la solicitarea News.ro, că în cadrul programelor de înzestrare a căror valoare estimată depăşeşte 100 milioane de euro, pentru care Ministerul Apărării Naţionale a solicitat şi a primit aprobarea Parlamentului, este inclus şi programul „Sistem integrat de arme SHORAD/ VSHORAD”, fondurile pentru finanţare fiind planificate pentru perioada 2025-2030. De asemenea, nu au fost luate decizii privind modul de desfăşurare a achiziţiilor.