Zelenski n-a apărut la Premiile Oscar, dar pe scenă a fost Mila Kunis, actrița născută la Cernăuți VIDEO

În cadrul galei premiilor Oscar 2022 a fost transmis un apel de ajutor şi a fost păstrat un moment de reculegere pentru ucraineni, implicați în războiul pornit de Rusia.

Înaintea ceremoniei de la Los Angeles au existat zvonuri privind chiar o posibilă apariție video a lui Volodimir Zelenski (fost actor), președintele Ucrainei, lucru care nu s-a întâmplat.

Totuși, organizatorii au adus un omagiu victimelor din Ucraina, prin păstrarea unui moment de reculegere.

Momentul a fost urmat de interpretarea de către Reba McEntire a cântecului original nominalizat "Somehow You Do" din "Four Good Days", care a fost prezentată de Mila Kunis, actrița americană care s-a născut la Cernăuţi, în Ucraina.

Kunis şi soţul ei, Ashton Kutcher, au strâns peste 35 de milioane de dolari pentru ajutorarea refugiaţilor într-o campanie GoFundMe, din care 3 milioane de dolari au fost donaţi chiar de cei doi actori.