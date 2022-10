Expert în război, despre înfrângerea Rusiei în Ucraina: "Veți vedea o schimbare a puterii la Moscova și o înțelegere care implică predarea Crimeii"

Evenimentele în desfășurare de pe frontul ucrainean indică o prăbușire a frontului rusesc în nordul regiunii Herson, fapt întâmplat începând cu dimineața zilei de 4 octombrie.

"Invadatorii ruși se retrag haotic și abandonează nordul regiunii Herson. Soldații ucraineni îi urmăresc până la Beryslav. Davydiv Brid, Velyka Oleksandrivka, Starosillya și alte așezări au fost eliberate", arată o informație confirmată publicată pe Twitter în jurul orei 15.00.

Davydiv Brid, Velyka Oleksandrivka, Starosillya and other settlements have been liberated. pic.twitter.com/jZ0isMPZMF— Michael MacKay (@mhmck) October 4, 2022