Mikaela Shiffrin rescrie istoria schiului alpin: cine e iubitul sportivei care "zboară" pe pârtie

Schioarea americană Mikaela Shiffrin a câştigat, joi, medalia de aur la slalom uriaş, la Campionatul Mondial de schi alpin de la Courcheval şi Meribel.

Acest succes vine la o zi după ce starul din SUA s-a despărţit de antrenorul cu care colabora de şapte ani, Mike Day.

“Este incredibil. Am fost foarte emoţionată, Dumnezeule. Nu-mi vine să cred”, a declarat americanca după cursă, potrivit AP.

Shiffrin a urcat pe prima treaptă a podiumului cu timpul 2:07.13.

Pe locul doi s-a clasat italianca Federica Brignone (2:07.25), iar pe trei a terminat sportiva norvegiană Ragnhild Mowinckel (2:07.35).

Românca Maria Ioana Constantin a ocupat locul 44, Diiana Andreea Rentea s-a clasat pe 47 şi Ioana Corlăţeanu pe 50.

Pentru Mikaela Shiffrin este al şaptelea titlu mondial si a 13-a medalie la un CM, record pentru isotia modernă a schiului.

Mikaela Shiffrin are o relație cu schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde, de 30 de ani, care are și el 20 de victorii în cadrul Cupei Mondiale. Shiffrin are 85 de astfel de succese.