„Împăratul” Mihail Vlasov trage de pensie. Fosul șef al CCIR vrea să scape de plata prejudiciului de 60 de milioane de lei

Mihail Vlasov – fost președinte al Camerei de Comerț, proaspăt eliberat după ce a executat doar 1 an și 2 luni de pușcărie dintr-o condamnare de 8 ani – cere pe rolul Înaltei Curți anularea decizie prin care a fost trimis în spatele gratiilor. Nu anii de pușcărie îl deranjează pe Vlasov, ci banii pe care trebuie să îi dea înapoi.

Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) are de plătit 60 de milioane de lei. Pentru asta, cel poreclit „Împăratul” – poate și pentru că folosea banii CCIR la jocuri de noroc – are poprire pe pensie și nu știe cum să scape de ea.

Vlasov a depus contestația la Judecătoria Sectorului 2, în civil, instanță care și-a declinate competența în favoarea Secției Penale a ICCJ.

„Prin cererea de chemare în judecată (…) în contradictoriu cu intimata Camera De Comerț și Industrie a Romaniei, (n.r. – Vlasov Mihail) a formulat contestaţie la executare, solicitând anularea popririi înfiinţate asupra pensiei în dosarul de executare nr. (…), precum şi lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării titlului executoriu. În fapt, contestatorul a invocat, în esență, necompetența executorului judecătoresc și lipsa cuantumului exact al creanței, urmare modificării în apel a hotărârii de fond. (…) Având în vedere că se susține de către contestator că, prin decizia pronunțată, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut doar cinci acte materiale în sarcina sa, ceea ce înseamnă că și obligațiile civile menținute sunt doar cele corespunzătoare prejudiciului cauzat prin cele cinci acte materiale, instanța a considerat că hotărârea a cărei lămurire se solicită este decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală”, se arată în documentele de la dosarul cauzei.

Pe data de 6 septembrie 2022, Înalta Curte i-a respins ca nefondată o contestație la executare formulată de Mihail Vlasov, având ca obiect sumele pe care executorul i le ia din pensie, până la acoperirea prejudiciului de 59.910.683 de lei.

În prezent, Mihail Vlasov a introdus pe rolul Înaltei Curți un recurs în casație – adică o cale extraordinară de atac împotriva condamnării – care a primit termen pe data de 25 octombrie 2022.

„Împăratul”, condamnat la 8 ani de pușcărie, eliberat după 14 luni

Pe data de 3 noiembrie 2022, instanța supremă l-a condamnat pe Mihail Vlasov la 8 ani închisoare într-un dosar în care fusese acuzat, printre altele, de delapidarea CCIR, inclusiv prin faptul că jucase la ruletă vreo 700.000 de lei din banii instituției.

Iniţial, în august 2018, Mihail Vlasov primise o condamnare la Curtea de Apel Bucureşti de 9 ani şi 10 luni închisoare.

Numai că Mihail Vlasov n-a stat 8 ani la închisoare, ci doar un 1 an și 2 luni, fiind eliberat la începutul acestui an. Judecătorii i-au scăzut din pedeapsă perioada petrecută în arest preventiv și au ținut cont de faptul că are peste 60 de ani, astfel încât ăe 19 ianuarie 2022 Tribunalul Vaslui l-a lăsat în libertate.

Problema e că pe lângă anii de pușcărie, Vlasov trebuie să acopere și prejudiciul de aproape 60 de milioane de lei.

„Obligă pe inculpatul Vlasov Mihail la plata sumei de 53.823.942,46 lei daune materiale către partea civilă Camera de Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.), 48.301.870,58 lei singur, iar 5.522.071,88 lei - în solidar cu ceilalţi inculpaţi”, se arată în minuta deciziei de fond.

Mihail Vlasov, trimis în judecată pentru delapidarea CCIR

DNA l-a pus sub acuzare pe Mihail Vlasov pentru că, în perioada 2008 - 2014, abuzând de funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a întreprins demersuri pentru obţinerea unor foloase materiale personale şi pentru persoane din anturajul său, în detrimentul instituţiei pe care o reprezenta.

Potrivit procurorilor, au fost adus grave prejudicii atât Camerei de Comerţ, cât şi SC Romexpo SA, la care CCIR este acţionar majoritar.

„După ce a preluat conducerea CCIR, Mihail Vlasov a întreprins acţiuni astfel încât bani din bugetul instituţiei să ajungă la diverse entităţi/societăţi comerciale, în scopul sprijinirii intereselor materiale proprii sau ale unor membri de familie, prin încheierea de contracte şi convenţii. Concret, el şi-a folosit autoritatea şi influenţa faţă de inculpatele Ştefănescu, Grigorescu şi Suciu, pe care le-a determinat să semneze contracte în fals, având drept scop însuşirea şi respectiv folosirea resurselor materiale ale celor două entităţi”, spun anchetatorii.

DNA menţionează că, prin contractele semnate, respectiv contracte de închiriere, contracte de prestări servicii sau colaborare, contracte de asistenţă juridică cu Cabinetul Individual „Avocat Mihail M. Vlasov”, au fost direcţionate sume de bani sau au fost puse la dispoziţie imobile din patrimoniul CCIR şi Romexpo la preţuri derizorii, în favoarea lui Mihail Vlasov şi a unor membri de familie.

„Mihail Vlasov şi-a însuşit sume de bani din bugetul CCIR, pe care le-a cheltuit în interes propriu, după cum urmează: suma de 47.599.382,90 lei retrasă din 'Fondul la dispoziţia biroului de conducere/Fond la dispoziţia preşedintelui', prevăzut în bugetul CCIR, ridicată în numerar, pe bază de dispoziţii de plată către casierie; suma de 702.487,68 lei retrasă din contul bancar al CCIR, prin plăţi efectuate cu cardul către mai multe cazinouri, pentru participarea la jocuri de noroc, fără să o restituie”, mai spune DNA.

Conform DNA, Mihail Vlasov şi celelalte persoane, prin actele şi faptele lor, au produs prejudicii patrimoniilor Camerei de Comerţ şi societăţii Romexpo de peste 54,3 milioane lei, respectiv de aproximativ 6,1 milioane lei.