Mihai Tudose anunță că va scrie o carte alături de Ciolacu și Grindeanu despre era Dragnea: Am crezut în promisiunile lui VIDEO

Fostul premierul Mihai Tudose a făcut mai multe dezvăluiri despre momentul în care fostul lider PSD Liviu Dragnea i-a propus să ocupe funcția de prim-ministru, dar și despre relația sa cu liderul Pro România Victor Ponta.

Într-un interviu pentru Kanal D, Mihai Tudose a amintit despre momentul în care Liviu Dragnea i-a propus să ocupe funcția de premier și a precizat că la un moment dat va scrie o carte despre era Dragnea, alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

Ads

"Nu mi-am dorit funcția. A fost o discuție de jumătate de oră, cel mai mult a contat acordul familiei. Am avut o discuție cu familia și le-am spus că viața tuturor se va schimba și le-am spus că viața noastră liniștită va fi istorie. Am zis crezând în promisiunile lui Liviu Dragnea că nu se bagă, că guvernul e guvern și partidul e partid șamd. Lucru care evident nu s-a întâmplat. Nu a mai funcționat după două săptămâni. Dar când intri în politică, și mai ales după greșeala aceea, una dintre cele mai mari greșeli din istoria PSD, aceea cu guvernul Grindeanu. Sunt lucruri pe care o să le spunem și eu și Sorin Grindeanu, în memorii. Nu a fost doar treaba cu legile Justiției, acea OUG 13. Nu aia a contat foarte mult, au contat alte lucruri la care probabil nici nu vă gândiți. Dar dacă le spune Sorin le spune Sorin, dacă nu, le spunem cu toții, o să scriem toți trei o carte”, a relatat Mihai Tudose.

Social-democratul a detaliat apoi relația cu Liviu Dragnea, spunând despre acesta din urmă ca a insistat pe subiectul legilor Justiției

„Am vrut doar să fiu premierul României. Legile justiției nu erau cerute de popor, ci de el. Legile se fac în Parlament cu dezbatere publică, nu se fac peste noapte. Nu am avut niciun fel de implicare în acest domeniu”, a mai spus Tudose.

Europarlamentarul a dezvăluit momentul în care s-a simțit de Liviu Dragnea.

„El singur m-a trădat, s-a trădat pe el. Eu nu am insistat la niciun coleg. Vă spun sincer că am spus de la început: mă votați că asta e viața, mă duc acasă. Asta a fost și razbunarea mea că era previzibil ce se va întâmpla cu PSD. Partidul dacă o să mai aibă 20% o să fie bine și așa a fost. Asta a fost răzbunarea mea pentru el: fă ce vrei tu și să vezi unde te duci.”, a mai spus Mihai Tudose.

În ce privește perioada în care a fost membru Pro România, Mihai Tudose spune că și-a dat seama rapid de faptul că liderul formațiunii, Victor Ponta, „își urmărește doar interesele" și că este mult mai imprevizibil decât Liviu Dragnea.

„E mincinos, nu are cuvânt, nu contează nimeni pentru el. Există doar el și interesele lui. Nu poți să te duci împreună cu el să discuți și să mai fie și altcineva, să încercăm să facem ceva împreună și după ce pleacă unul să spui: da, mă, e ușor de dat din gură. De-asta am plecat. Nu pot să fac așa ceva. După ce a pățit-o în 2015, el m-a căutat. După alegerile europarlamentare când s-a văzut șef de partid a revenit Victor Ponta cel dinainte. Dragnea era previzibil, el nu. Și încă o chestiune: eu am luat la Brăila 36%, el a luat 10% la Gorj, la el acasa. Cat de ipocrit și mincinos să fii?”, a conchis Tudose.