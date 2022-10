Reacția Federației în cazul antrenorului Mangia, acuzat de agresiuni sexuale asupra jucătorilor: ”Nu înțeleg subiectul!”

Cazul antrenorului italian Devis Mangia (48 de ani), acuzat de agresiuni sexuala asupra fotbaliștilor săi, inclusiv în perioada în care a fost la Universitatea Craiova, a fost comentat de Mihaiu Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice la FRF.

”Vă dați seama că nu este responsabilitatea Federației ce face el în timpul liber, ar fi culmea acum ca noi să avem apucături de filaj să vedem ce face un antrenor în timpul liber. Este o situație foarte complicată.

La noi în țară sunt devieri, iar la alții sunt lucruri normale, nu mai înțeleg nimic, pentru că ați văzut și dumneavoastră trendul care este în Europa și a lumii civilizate. Este un sector alunecos și nu cred că are sens să intrăm noi în lumea asta”, a declarat Stoichiță, conform Sport Total FM.

„Nu înțeleg care este subiectul până la urmă, este o agresiune sexuală din partea lui asupra unui jucător de la Craiova, așa am înțeles eu din ce am citit. Dacă este agresiune, este grav, dar este problema lui personală, nu este problema Federației că el are sau nu are anumite apucături”, a completat Stoichiță.