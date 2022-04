Mihai Stoica intervine în scandalul Gigi Becali - Dinamo Kiev. Ce spune despre ”declarațiile inadmisibile” ale patronului FCSB

Mihai Stoica, manager la FCSB, a comentat scandalul iscat între patronul Gigi Becali și conducerea echipei Dinamo Kiev, pornit de la ”declarațiile inadmisibile” ale omului de afaceri privind Batalionul Azov și care au dus la anularea unui meci amical între cele două echipe.

„Lipsește ceva din acel comunicat. Îi mulțumesc lui Gigi Becali pentru găzduire și pentru felul în care s-au desfășurat antrenamentele, dar ar fi trebuit să adauge și «free of charge» (n.r.: pe gratis). Au fost invitații noștri, au stat o lună de zile la noi. Plus încă o greșeală. Nu găzduiau ei niciun meci, noi găzduiam și ne oferisem să plătim toate costurile și să donăm încasările.

Ok, așa cum nimeni nu-și poate explica cum un om de afaceri cum e Gigi face donații săptămânale de sute de mii de euro, așa poate că nimeni nu-și poate explica de ce face anumite comentarii pe diverse subiecte, că e vorba de fotbal sau politică. Ăsta e Gigi și lumea s-a obișnuit cu el. Nu cred că ar trebui cineva să se inflameze când dă niște declarații”, a spus Mihai Stoica la OrangeSport.

Clubul Dinamo Kiev a anunţat, joi, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că a renunţat la meciul amical cu FCSB din cauza declaraţiilor lui Gigi Becali cu privire la Batalionul Azov.

“Conducerea Dinamo consideră inadmisibilă declaraţia patronului FCSB, Gigi Becali, despre regimentul ucrainean Azov şi nu vede cum ar fi posibil să se dispute acest meci. Acest lucru i s-a adus la cunoştinţă clubului FCSB la o zi după declaraţiile respective”, a precizat Dinamo Kiev.

“Dinamo Kiev le mulţumeşte FCSB şi preşedintelui Gigi Becali pentru ajutorul lor în organizarea procesului de pregătire a echipei noastre în România, dar subliniază că acum prioritatea este independenţa ţării noastre şi a tuturor celor care o asigură militar şi diplomatic. În locul meciului cu FCSB, echipa noastră va disputa un meci caritabil cu actualul lider al campionatului României şi campioana en titre, CFR Cluj. Meciul va avea loc la 20 aprilie”, se mai arată pe site-ul clubului ucrainean.

Potrivit digisport.ro, Gigi Becali a spus la 9 aprilie că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost ales în funcţie ca urmare a intervenţiei controversatului miliardar Igor Kolomoiski. În plus, Becali a declarat că Batalionul Azov, care face parte din Garda Naţională Ucraineană, este o grupare nazistă.

"Vreţi să spun ce ştiu eu? Pe Zelenski l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovich. L-a sunat pe Zelenski: 'Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovich'. Şi Zelenski l-a sunat pe Biden şi i-a zis 'Iartă-l pe Abramovich'. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziştii. Miliardarul ăla e evreu şi lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Ştiu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri", a spus Gigi Becali la România TV.