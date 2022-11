Mihai Stoica intervine în scandalul cu antrenorul de la FCSB și le răspunde criticilor: ”Keep calm!”

Mihai Stoica, manager la FCSB, a intervenit în discuția legată de dreptul lui Mihai Pintilii de a fi antrenor interimar la echipa lui Becali, în ciuda faptului că nu are licența necesară tehnicienilor din Superliga.

Pintilii a fost numit de Gigi Becali în funcția de antrenor interimar după plecarea lui Nicolae Dică, primind o derogare de 30 de zile din partea FRF.

"Mihai nu are nici calificare, nici licență UEFA. Chiar dacă ar avea licența UEFA B, tot nu ar putea sta ca antrenor principal. O va face când va avea calificare și apoi va urma cursul normal de licențiere, adică licența A și apoi PRO.

Eu nu cred că cei de la FCSB vorbesc serios când îl consideră pe Pintilii antrenor interimar, noi nu avem nicio cerere în acest sens. UEFA i-a permis să stea pe bancă cu West Ham, dar regulamentele noastre nu permit așa ceva”, a precizat Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori din România,.

”Cei care scandalizează prin studiouri pe motiv de Pinti ar trebui să știe că există o dispensă de 30 zile. UEFA a dat de 60. Keep calm and enjoy the break!”, este mesajul postat de MM Stoica pe contul său de Facebook, ca un răspuns acid adresat criticilor.