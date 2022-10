Mihai Șora, despre micul dejun în hotelurile românești: ”Un neîncetat prilej de stupoare: catedrale de cârnați, brânzeturi, ouă fierte și ochiuri”

Filosoful Mihai Șora a criticat, printr-o postare pe Facebook, modul în care românii se comportă atunci când iau micul dejun într-un hotel românesc, susținând că este ”un neîncetat prilej de stupoare”.

Șora arată cum oamenii umplu farfuriile până la refuz, până când formează ”catedrale de cârnați, brânzeturi, ouă” și nu numai.

”Micul dejun într-un hotel românesc – un neîncetat prilej de stupoare: stai cumințel la masă cu o ceașcă de lapte în față și vezi trecând în flux agitat doamne și domni cu farfurii impunătoare, catedrale de cârnați, brânzeturi, ouă fierte și ochiuri, omlete, plăcinte și cornulețe, boluri cu cereale, salate de fructe și oleaginoase. Iar, la final, trei cafele.

Și auzi cum strigă omulețul lui Munch la mesele vecinilor.

P.S. Cu această compoziție, Hong Yi a câștigat multe premii internaționale; legenda fotografiei nu spune, însă, dacă artista a trecut prin țara noastră”, a scris Mihai Șora pe Facebook.

”Te sperie foamea lor”

Postarea a adunat peste 100 de comentarii, iar românii au explicat cum același lucru se întâmplă și în hotelurile din afara țării și au punctat adevărata problemă, și anume risipa alimentară.

”Eu văd des spectacolul ăsta, dar ce mă deranjează cu adevărat nu este faptul că un om mănâncă mult, ci faptul că de cele mai multe ori, inșii ăștia care clădesc munți de mâncare în farfurii, lasă în farfurie, adică strică, o parte uneori însemnată, din hrana respectivă”

”Dap, din păcate suntem etichetați drept o națiune de frustrați alimentar, încă mai avem sechele din perioada de tristă amintire, când mulți nu aveau ce pune pe masă și stăteau la cozi interminabile, pentru un pui rahitic!”

”Sunt penibili românii la micul dejun, la hotelurile din străinătate în special..te sperie foamea lor”

”Pesemne că italienii sunt săraci, doar croissant și capuccino /cafea”

”Daaaa, și eu mă amuz teribil. Îmi vine să zic: "Măi oameni buni, mâncați cu 10 guri???"

”Exact așa fac!

Nu mănâncă tot din farfurii (că-s mai multe, nu doar una), dar rad tot, să nu rămână și la alții!”

”Așa-i românul la all inclusive. Plus ce bagă în geantă, pe ascuns, zice el! De era cu plată, își lua o cafea de la automat”

”Prima mea excursie in afara țării a fost in Mallorca în 2014 și grupul era format in majoritate de români vârstnici! In prima zi la masă, atît eu cit și soțul am rămas uimiți de risipa de mâncare, farfurii umplute până la refuz care rămâneau devastate pe mese și bineînțeles conținutul ajungea la gunoi! Drept să vă spun mi-a lăsat un gust foarte amar, în lume și atunci ca si acum se trăiește foarte greu!”, sunt câteva dintre comentarii.