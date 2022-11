Mihai Șora se amuză că a devenit subiectul unei caricaturi alături de George Soroș: ”Nu are decât 92 de ani” FOTO

Mihai Șora a postat pe contul său de Facebook o caricatură care circulă în mediul online și care îl înfățișează atât pe el, cât și pe miliardarul George Soroș.

”Circulă această caricatură simpatică, în care m-am recunoscut îndată (sigur, mai puțin petele de pe frunte… și, oricum, e preferabil să stea pe frunte decât sub ea, printre neuroni, acoloșa). M-am împotmolit însă la personajul de alături, până am aflat că ar fi vorba despre Soros – știți, domnul acela, George, fiul meu și tatăl lui Dacian Cioloș, cum se spune prin văgăunile internetului. Iar aici artistul chiar exagerează: Soros nu are decât 92 de ani; nu se cade să-l îmbătrânești din condei, așa...

La unii oameni, înzestrările nu se cumulează: talentat la desen, dar sărman în celelalte, începând cu inteligența și discernământul”, a scris Mihai Șora pe Facebook.

(FOTO Facebook/ Mihai Șora)

În caricatură, Mihai Șora apare cu secera și ciocanul în mână, un simbol folosit pentru reprezentarea comunismului și a partidelor comuniste. De asemenea, pe hainele sale sunt scrise mai multe prescurtări și cuvinte: PCR (Partidul Comunist Român), CCCP (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste), Ciuma, Emag, PCF.

Alături de Șora, este reprezentat miliardarul George Soroș, descris adesea ca fiind unul dintre ”liderii puterii mondiale din culise”. În jurul lui s-au conturat numeroase teorii ale consprației, cum ar fi că finanțează o rețea la nivel global din care fac parte jurnalişti, activişti ai societăţii civile sau militanţi pentru drepturi civice, dar că de fapt sunt agenţii lui Soros.