Informații noi în scandalul sexual în care este implicat Devis Mangia. Ce spune patronul Mihai Rotaru

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a reacționat după scandalul sexual în care este implicat Devis Mangia,fostul antrenor al echipei oltene.

Tehnicianul este acuzat de Răzvan Popa, fost fotbalist la Universitatea Craiova, că a fost hărțuit sexual pe vremea când cei doi colaborau la formația din Băniei.

Acum, Mihai Rotaru a ieșit public și și-a spus punctul de vedere.

"Clubul nu a avut nimic de ascuns. Jucătorul și-a păstrat să rămână în anonimat. A fost o sesizare din partea familiei. Noi am verificat aceste lucruri. Nu am avut elemente. Am chemat antrenorul, i-am spus că este o acuzație, a negat-o. Am decis să reziliem de comun acord cu antrenorul. Nu am avut elemente până în acel moment să suspectăm ceva. Răzvan (n.r. Răzvan Popa) a avut tot sprijinul nostru", a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Italianul Devis Mangia (48 de ani), fost antrenor al Universității Craiova, se confruntă cu acuzații de hărțuire sexuală din partea fotbaliștilor pe care i-a pregătit.

Scandalul a pornit la finalul lunii septembrie, când Mangia a fost dat afară de pe postul de selecționer al naționalei din Malta, din cauza unor abateri sexuale de care s-au plâns doi jucători.