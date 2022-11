Mihai Pintilii îl refuză pe Gigi Becali la FCSB: "Ar trebui să mă schimb eu total"

Antrenorul interimar al echipei de fotbal FCSB, Mihai Pintilii, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că Rapid este favorită să câştige derby-ul de duminică, având în vedere locurile ocupate în clasament de cele două formaţii.

"Într-un cuvânt este derby-ul campionatului, singurul care a rămas şi cred că este cel mai important meci al nostru, şi cel mai frumos. Sper din tot sufletul să le facem o bucurie suporterilor şi să câştigăm acest meci. Normal că Rapid este favorită din pricina locului din clasament, dar în derby-uri niciodată nu contează chestia asta, în derby-uri se egalizează totul. Cei de la Rapid sunt foarte uniţi, sunt un colectiv foarte bun, au un joc combinativ foarte bun, îmi place. Mai ales în Giuleşti va fi foarte greu să piardă, cu suporterii în spate făcând presiune, va fi foarte, foarte greu să piardă", a declarat Pintilii.

El consideră că principala problemă a echipei sale constă în jocul slab în apărare şi acest lucru este cunoscut şi de adversarii care ar dori să profite de acest lucru.

"Probleme în apărarea avem de foarte mult timp, drept dovadă am primit şi foarte multe goluri. Asta este problema noastră cea mai importantă, dar nu doar jucătorii din apărare sunt vinovaţi. Până la urmă, toată echipa se apără şi toată echipa atacă, toată lumea este responsabilă, nu putem da vina doar pe unul sau pe altul. Cred că orice echipă se bucură să ne prindă într-o perioadă mai proastă aşa cum şi noi ne bucuram când alţii treceau printr-o etapă mai proastă. Şi cred că orice echipă din Liga I îşi doreşte să ne prindă acum, cât mai repede", a completat fostul jucător al FCSB.

Mihai Pintilii speră ca perioada nefastă pe care o traversează FCSB să se încheie cât mai curând, precizând încă o dată că nu este pregătit să devină antrenor principal al echipei patronate de Gigi Becali.

"E greu să stai pe bancă, şi acum, şi la meciul trecut, e foarte greu să fii antrenor. Nu mă aşteptam să fiu eu principal la meciul cu Rapid, dar asta este situaţia, sunt aici să ajut clubul şi sper să treacă perioada asta cât mai repede. Oricine vine, îl aşteptăm cu braţele deschise, să facă treabă. Eu am mai spus, mai durează până să devin eu antrenor principal la această echipă. E normal să fiu lângă jucători, pentru că am fost lângă ei în vestiar tot timpul şi am încercat tot timpul să le dau soluţii problemelor, dar eu încă nu sunt pregătit să le fiu antrenor. Ar trebui să mă schimb eu total. Eu îi simt aproape, dar mi-aş dori mai mult să fie bine în teren şi să câştige meciurile, pentru că asta este cel mai important", a mai spus Mihai Pintilii.

Acesta a afirmat că în derby-urile de tradiţie jucătorii nu au neapărat nevoie de un antrenor care să le dicteze o anume strategie: "În derby nici nu trebuie să ai antrenor, nu trebuie să adoptăm o tactică diferită, depinde de jucători. Trebuie să mulţumim suporterii pentru că ei sunt cei care ne dau nouă valoare. Dacă mâine băieţii vor câştiga, vor avea respectul suporterilor, vor fi mult mai iubiţi. Eu sper să câştigăm mâine seară şi apoi 100% băieţii să vor descătuşa şi vor fi bine. Şi mentalitatea noastră dacă vom câştiga în derby-ul de mâine va fi alta, altfel vom aborda meciurile şi altă încredere vor avea ei".

Partida FCSB - Rapid, din cadru etapei a 17-a a Superligii, se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională.

În acest moment, FC Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 32 de puncte, iar FCSB se află pe poziţia a 7-a, cu 20 de puncte, dar cu două meciuri mai puţin.