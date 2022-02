Ce se întâmplă cu antrenorul Rapidului după un nou egal al echipei sale

Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul susţinut, vineri, în deplasare, în compania echipei Gaz Metan Mediaş, în etapa a XXIV-a din Liga 1.

Deși a bifat un nou egal, al zecelea în acest campionat, nu se pune problema ca antrenorul Mihai Iosif să fie demis.

”Aş vrea să mulţumesc suporterilor care au fost alături de noi. Am făcut o repriză bună în care ne-am creat ocazii, a doua repriza a fost mai puţin bună. Am avut un adversar care a ştiut să joace, să tragă de timp, să folosească toate fazele fixe. Suntem bine. Nu s-a pus problema ca Mihai Iosif să fie schimbat. Indiferent de adversar, am încercat să abordăm meciul la victorie. E greu să fac previziuni, important pentru noi e să facem lucrurile cum trebuie la antrenamente şi să încercăm să le punem în meci aşa cum le-am antrenat”, a spus Adrian Matei, antrenorul cu licență Pro al giuleștenilor, prezent la conferinâa de presă de după meci.