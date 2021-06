Valentin Tincu, preotul Bisericii "Sfintii Mihail si Gavril" din incinta Memorialului Ipotesti, propune deshumarea ramasitelor pamantesti ale lui Mihai Eminescu din cimitirul Bellu din Bucuresti si inhumarea acestora in cimitirul din curtea Memorialului Ipotesti, in spatele bisericutei familiei Eminovici.

Preotul care are in grija atat bisericuta familiei Eminovici, cat si biserica noua construita de Nicolae Iorga in memoria lui Eminescu, sustine ca poetul trebuie "adus acasa", iar pentru concretizarea acestui demers este nevoie de sprijinul Academiei Romane, dar si al factorului politic.

Valentin Tincu considera ca este firesc ca Eminescu sa se odihneasca alaturi de parintii sai, dar si de doi dintre frati in cimitirul din incinta Memorialului Ipotesti.

"Poate Bunul Dumnezeu va randui, dupa planul nostru mai vechi, ca si Eminescu sa vina aici, sa odihneasca somnul de veci. Cum va randui Bunul Dumnezeu si cum va vrea, sunt convins, si poetul... Nu se simte rau nici acolo, intr-o galerie de oameni de cultura, dar cred ca i-ar fi drag aici la Ipotesti sa odihneasca si sa asculte mereu clopotul bisericii, susurul izvorului, cantecul plopului, al teiului plantat aici de pe vremea lui", a afirmat Tincu.

Acesta sustine ca o astfel de initiativa a fost sustinuta in timpul mandatului de ministru al Culturii a lui Ion Caramitru, insa fara sa fie finalizata. De aceea, el spune ca va demara discutii despre aducerea ramasitelor pamantesti ale lui Eminescu in satul sau natal.

"Eu asa consider ca acesta este locul lui. Cum e Stefan la Putna, cum e Shakespeare la Stratford-upon-Avon. Eu cred ca el ar trebui sa fie aici si chiar in biserica. Daca Shakespeare sta in biserica ... Shakespeare nu are o biserica construita in cinstea lui. Eminescu are. Iorga a facut biserica asta in amintirea lui, in cinstea lui. Plus ca e biserica familiei", a adaugat preotul din Ipotesti.

Biserica veche a satului, datand de la inceputul secolului a XIX-lea, a fost cumparata de Raluca Eminovici, devenind astfel lacas de rugaciune al familiei. Langa bisericuta se gasesc mormintele a patru dintre membrii familiei Eminovici: Raluca si Gheorghe, parintii poetului, si Iorgu si Nicu, doi dintre fratii sai.