132 de ani de cand a murit Mihai Eminescu. 10 lucruri putin cunoscute despre poetul national

Marti, 15 iunie, se implinesc 132 de ani de cand Mihai Eminescu, poetul national al Romaniei, s-a stins din viata.

Exista 10 lucruri pe care nu foarte multa lume le cunoaste despre Mihai Eminescu, topul fiind facut de Descopera.ro:

1. Nu s-a stiut mult timp care este data exacta a nasterii lui Mihai Eminescu

Data nasterii lui Mihai Eminescu este sarbatorita pe 15 ianuarie. Totusi, inainte sa fie stabilita aceasta data, confirmata si de sora lui, au circulat mai multe variante. De exemplu, in adolescenta, Mihai Eminescu a scris ca este nascut in 20 decembrie 1894, pe cand in arhivele scolii din Cernauti, pe care a urmat-o, apare 14 decembrie.

2. Regina Elisabeta a Romaniei a elaborate primele traduceri ale operelor lui Eminescu, in germana, sub pseudonimul Carmen Sylva.

3. Eminescu a publicat prima poezie la 16 ani, numita "De-as avea".

4. Mihai Eminescu a fost admis la Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii din Viena ca un "student auditor extraordinar", adica nu a fost nevoit sa dea examene.

5. Nu si-a finalizat niciodata doctoratul la Berlin, sustinand ca nu este pregatit.

6. Mihai Eminescu a avut numeroase meserii: sufleor, actor, regizor, jurnalist, editor, director de biblioteca, profesor examinator si inspector scolar.

7. Istoricii literari au sustinut ca Eminescu se incadreaza in romantism, din punct de vedere al curentului literar.

8. Eminescu a adus o reusita unica pentru literatura romana - poezia "Luceafarul". In plus, a fost primul roman care l-a tradus pe Immanuel Kant.

9. A avut o poveste de dragoste impresionanta cu poeta Veronica Micle, dar cu sfarsit tragic. Femeia s-a sinucis cu doua luni inainte de moartea lui Eminescu.

10. Cauza mortii lui Mihai Eminescu a ramas un mister si exista mai multe versiuni: atac, infectie, eroare medicala, intoxicatie cu mercur, sifilis.