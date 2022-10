Mihai Covaliu, șocat de moartea fostului coleg Florin Zalomir: ”Nu știu de ce, nu știu pentru ce...”

Un bărbat de 41 de ani, jandarm, a fost găsit decedat luni dimineaţă, într-un imobil din Otopeni, Bărbatul este Florin Zalomir, fost campion la scrimă. El a fost găsit împuşcat.

”Astăzi 3 octombrie a. c., în jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuinţa sa. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii oraşului Otopeni pentru efectuarea de activităţi din competenţă”, a anunţat IPJ Ilfov.

Ads

Florin Zalomir a fost coleg de echipă cu președintele COSR, Mihai Covaliu, care a avut primă reacție pentru gsp.ro.

„Am aflat în dimineața asta, nu sunt în București, sunt la Timișoara, am avut un eveniment. Sunt șocat, nu e altceva de spus, e greu de înțeles, nu-ți vine să crezi când auzi așa ceva, nu-mi găsesc cuvintele, era un coleg, prieten...

Nu aveai ce să-i reproșezi ca sportiv, era tot timpul cel mai bun, corect, un coleg de echipă. Am trăit momente bune, am avut o relație frumoasă, normală, am realizat multe lucruri împreună, iar vestea aceasta este ceva care... nu știu de ce, nu știu pentru ce...”, a afirmat Covaliu.

Fost campion mondial, european şi vicecampion olimpic la scrimă, Zalomir s-a retras din activitate în 2012.

Florin Zalomir şi-a început cariera de sabrer la 10 ani, la Iaşi, cu antrenorul Iulian Biţucă, iar în 2006 s-a transferat la CS Dinamo Bucureşti.

De-a lungul anilor, Florin Zalomir a cucerit de mai multe ori Campionatul Naţional şi Cupa României, iar pe plan internaţional a devenit Campion European, Campion Mondial şi Vicecampion Olimpic cu echipa României.

Şi-a încheiat cariera de sportiv profesionist în 2012, după Jocurile Olimpice de la Londra, la 31 de ani. După retragere, Florin Zalomir a continuat activitatea ca antrenor.