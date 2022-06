Unde a ajuns să stea Mihai Costea, fotbalistul dat afară din casă de mama copilului său: ”Îți trebuie creier pentru asta”

Fotbalistul Mihai Costea (34 de ani), trecut în cariera sa pe la Craiova și Steaua, trece prin clipe dramatice în viața personală, după ce a fost dat afară din casa în care locuia cu iubita Adelina Nica, cu care are și un copil.

Adelina Nica a oferit detalii despre scandal pentru Fanatik, dezvăluind și locul în care s-a refugiat Mihai Costea, care în prezent evoluează în liga a patra, la Progresul București.

Ads

"Nu se pune problema unei împăcări între noi, ar fi culmea. E adevărat, nu își vede copilul. Dar, ca să fie clar: copilul nu crește cu o vizită. Copilul are nevoi. Are nevoie de bani de mâncare, de bani de haine, bani de bonă, bani de toate cele necesare. Nu sunt eu femeia rea care nu îl lasă să își vadă copilul, asta e sigur.

Că se plânge el că nu își poate vedea copilul e treaba lui, pe mine nu mă interesează, nu dau nici doi bani pe lacrimile lui. El nu își vede copilul pentru că acest copil crește, iar creșterea este costisitoare, el nu se implică deloc în asta. Cine are copil poate să înțeleagă situația.

Nici eu nu am vrut să se ajungă aici, să nu fiu cu tatăl copilului. Poate și copilului îi este greu, dar nu se poate să îl țin în casă doar pentru a face figurație. Nu se poate să stai o viață pe banii femeii, să nu faci nimic. Noi am avut o relație, nu a fost o joacă. Nu am făcut copilul cu el pentru că era vreun bogătan, l-am făcut pentru că am vrut, am stat în aceeași casă, am avut o relație.

Ads

El nu are pentru el bani, cum să poată să întrețină și copilul? A încercat să vină să îl vadă, dar i-am cerut să vină și el cu ceva pentru copil. Ca să nu mai zic să vină cu ce are să îmi dea înapoi… Are datorii financiare, morale și în toate felurile.

La botez însă… a venit cu cămașa de pe el. E adevărat, totul a pornit de la mine, l-am dat afară din casă.

Dar stătea la mine, dar nu aveam cum să întrețin și bărbat, și copil, și casă, și bonă… Totul să plătesc eu, iar el mai era și obraznic pe deasupra, avea impresia că i se și cuvine totul

Nu o să îl dau în judecată pentru pensie alimentară, oricum nu aș avea ce să iau de la el, nu are nici unde să stea. Nu vreau nici să mă plimb prin tribunale, mai ales că Dumnezeu îmi dă de muncă, iar copilului meu, din eforturile mele, nu îi lipsește nimic", a declarat fostul manechin pentru Fanatik.

Ads

”Copilul are 10 luni, iar lipsa lui de implicare morală și financiară l-a făcut pe Costea să nu îl vadă. Nimic altceva. Când un copil e mic, sunt cheltuieli uriașe, iar el nu înțelege asta. Dar nu îl doare gura să se plângă că nu își vede copilul… Dar să pună mâna să muncească și el pentru copil nu poate…

El acum stă la Alex Bodi. Dar nu învață nimic de la Alex, îți trebuie creier pentru asta. Nu sunt supărată, sunt realistă, nu mai vreau să mă ascund după deget când vine vorba de el”, a mai precizat Adelina Nica.