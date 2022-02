”Unchiul Vasile”, ruda primarului ieșean Mihai Chirica, contestă distrugerea unei bănci după ce a intrat cu mașina într-un parc

Vasile Chirica, unchiul edilului ieșean Mihai Chirica, vrea să i se anuleze o amendă de 1.500 de lei, pe care a primit-o după ce ar fi intrat “fără drept" cu maşina în Parcul Copou din Iași unde “a distrus complet" o bancă.

În dimineţa zilei de 26 mai 2021, Vasile Chirica, posesor al unui certificat de revoluţionar cu rol determinant în Revoluţia din 1989, şi-a încărcat maşina cu steaguri, bannere, fotografii de dimensiuni mari cu imagini din 1989 şi alte materiale care urmau să fie folosite în cadrul expoziţiei “Revoluţia a început la Iaşi". Urma să le predea la Casa de Cultură “Mihai Ursachi" din Parcul Copou. Ziua s-ar fi terminat fără incidente, şi „unchiul Vasile” şi-ar fi făcut datoria de reprezentant al Asociaţiei “22 Decembrie" fără probleme, dacă în calea sa nu ar fi stat o bancă, pe o alee din apropierea Amfiteatrului. Pe care el susţine însă că nu a distrus-o.

Ads

“Ora 10:45. În timp ce patrulam prin Parc Copou, în zona Amfiteatru am observat o bancă distrusă complet. Am efectuat verificări, unde am discutat cu lucrători de la spaţii verzi, ocazie cu care mi-a fost indicat că un autoturism a intrat în parc, conducătorul auto deplasându-se la conducerea Amfiteatrului Mihai Eminescu (n.r. - agentul de poliţie se referă la Amfiteatrul Casei de Cultură Mihai Ursachi). Am observat autoturismul marca Toyota cu nr. de înregistrare .... parcat în faţa Amfiteatrului, conducătorul a venit la maşină, a fost întrebat dacă a lovit banca, acesta negând acest lucru. Am efectuat verificarea la dispecerat, având în vedere că în parc sunt camere video.

Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că într-adevăr autoturismul .... a lovit banca, distrugând-o. A fost sancţionat conform HCL 54/2020 cu amenda de 1.500 lei pentru distrugere", se arată în referatul de activitate din 26 mai 2020 al agentului de poliţie Băitanu Sorin.

Ads

“Arăt faptul că menţiunile din procesul verbal nu corespund realităţii şi am fost sancţionat fără a fi încălcat vreo normă legală. Precizez faptul că nu am distrus şi nici măcar nu am acroşat banca aşa cum se susţine în procesul verbal contestat. În ceea ce priveşte accesul meu la Casa de Cultură, arăt că în calitate de reprezentant al Asociaţiei Revoluţionarilor “22 Decembrie" am fost nevoit să predau materiale expoziţionale pentru expoziţia “Revoluţia a început la Iaşi", aşa cum rezultă şi din procesul verbal nr. 152/26.05.2021 ataşat prezentei", a scris Vasile Chirica în motivarea sa, atunci când a declarat război în Justiţie împotriva amenzii primite. (n.r. - potrivit procesului verbal menţionat de Vasile Chirica, el nu ar fi predat, ci ar fi primit materialele respective. Poate fi o greşeală la semnarea documentului sau o scăpare în amintirile lui Vasile Chirica, judecătorii vor decide dacă acest amănunt este important sau nu). Cum materialele pe care le transporta erau mari, prezenţa cu maşina în parc ar fi fost justificată, “şi nu am încălcat nicio normă legală pentru că am mers cu autoturismul", iar faptul că maşina sa nu a suferit avarii reprezintă dovada că banca nu a fost distrusă de el, mai susţine unchiul Vasile, citat de Ziarul de Iași.

Ads

“A pătruns fără drept cu autoturismul marca Toyota cu nr. de înmatriculare … în Parcul Copou, la Casa de Cultură, acroşând o bancă situată pe o alee, distrugând-o în totalitate. Avem confirmarea impactului la Dispeceratul Poliţiei Locale", a scris agent Băitanu chiar în procesul verbal de contravenţie, document semnat de Vasile Chirica şi în care se arată că acesta nu a avut obiecţiuni.

Dosarul în care judecătorii urmează să se pronunţe dacă argumentele unchiului Vasile sunt juste avea termen de judecată în această săptămână, însă a fost preschimbat, iar Vasile Chirica va trebui să aştepte până în aprilie o nouă întâlnire cu magistraţii.