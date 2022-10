Anunț neașteptat făcut de sexy-antrenoarea Mihaela Evi, aflată în război cu Federația de handbal: ”E un miracol”

ntrenoare la echipa secundă a Gloriei Bistrița, Mihaela Evi a amenințat că se retrage din handbal după meciul dintre echipa sa și Arena Tg. Mureș (37-37). Ulterior, ea a dezvăluit că e însărcinată în 5 luni.

Antrenoarea, care în vara trecută a fost secund la naționala de tineret a României, a fost nemulțumită de deciziile arbitrilor, drept pentru care a fost trimisă în tribună.

"După ce au făcut mizeria asta la jocul de sâmbătă, cei doi arbitri au avut tupeul să îmi facă și raport. Că doar handbalul e al lor și au voie să facă ce vor fără să fie pedepsiți", a scris Mihaela Evi, pe Facebook, care a acuzat 28 de greșeli ale cuplului de arbitri Dan Pavel - Radu Pentea.

Mihaela Evi, recunoscută în lumea handbalului și pentru frumusețea sa, l-a criticat și pe președintele federației, Constantin Din.

În urma partidei, antrenoarea a fost amendată cu 700 de lei și suspendată două meciuri de Federația Română de Handbal, se arată pe site-ul oficial al FRH.

"Am anunțat pe pagina de Facebook că mă retrag. Acum am o parte de atenție din partea presei. Am lăsat să treacă un timp după meciul de la Târgu Mureș. E și un filmuleț cu multiple greșeli de arbitraj, cu un cuplu de arbitri destul de cunsocut.

După meciul ăla, două nopți nu am dormit. Am un copil de crescut, care mă întreba noaptea "Mami, de ce nu dormi? Mami, ce s-a întâmplat?" Are 10 ani, reușește să înțeleagă destul de multe lucruri, dar cred că sunt prea tânără să o iau razna la vârsta asta. Cum reușesc să fac o jucătoare să fie luptătoare când ea iese de pe teren mereu învinsă?

Soțul meu mi-a spus că e ok și că trebuie să găsim soluții să nu mai fac asta, dacă nu-mi mai doresc. Acum, în fiecare dimineață mă întreabă dacă mergem la antrenament.

Nu e un secret, e un moment extraordinar în viața noastră. Sunt însărcinată. Noi ne dorim un copil de foarte mult timp, dar, probabil pentru că am fost foarte stresată, nu s-a întâmplat.

Sunt însărcinată în 5 luni și e un miracol cu adevărat în viața noastră. Nu am crezut că mai pot face copii. Poate că decizia a venit și pentru faptul că două zile am avut nevoie să stau în pat după evenimentul ăsta. M-am gândit că poate fac rău familiei. Mai ales în această perioadă, am nevoie să evit stresul", a declarat Mihaela Evi, la podcastul Hai cu Link.