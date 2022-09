Insultată și umilită de fostul iubit de la FCSB, Mihaela Buzărnescu vrea o împăcare: ”Eu nu am zis nu”

Tenismena Mihaela Buzărnescu (34 de ani, 179 WTA) a vorbit despre relația eșuată pe care a avut-o cu Marco Dulca (23 de ani), fotbalist la FCSB, afirmând că e dispusă să se împace cu bărbatul care a insultat-o și a umilit-o în trecut.

”În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a menționat Mihaela Buzărnescu, pe Instagram, în martie 2022, când a decis să se despartă de Marco Dulca.

Acum, după jumătate de an, Buzărnescu pare să fi uitat de perioada grea prin care a trecut, afirmând că nu exclude o împăcare cu Marco Dulca.

”E un subiect...nu aș vrea să intru în detalii, este între noi doi. Mi-a părut foarte rău și îmi pare rău și acum pentru ce s-a întâmplat, pentru că sentimente există din ambele părți în continuare. În plus, să nu spui niciodată, niciodată, pentru că tot timpul poți avea a doua șansă.

Poate că nu trebuia să mă exteriorizez prin acea postare. Am realizat că cel mai bine este să-ți păstrezi viața intimă, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar așa a fost să fie.

Eu nu am zis nu unei împăcări, dar depinde de de mai multe lucruri. Fiecare trebuie să-și asume lucrurile mai puțin bune din viața de cuplu. Și eu știu ce am greșit și el știe ce a greșit.

Au fost atâtea cupluri care s-au împăcat, dacă n-au fost lucruri grave între ei. Nu se știe ce ne va rezerva viitorul”, a declarat Mihaela în podcastul ”Vin de-o poveste by Radu Tibilică”.