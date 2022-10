"Mihaela Bilic ar trebui internată!" Sfaturile doctorului, contestate de Andrei Roșu, maratonistul vegan

Tradițional sau vegetarian? Disputa se dă acum între Mihaela Bilic, medic nutriționist, și Andrei Roșu, maratonistul care are și o companie de produse vegane.

Ultimul episod s-a derulat după ce Bilic a susținut importanța mezelurilor în alimentație, mezeluri catalogate ca fiind "o supercarne".

"Pastramă, șuncă, salam… sunt produse pe care le consumăm la micul dejun. Gustoase, concentrate în nutrienti și în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. În loc să le apreciem, am ajuns să ne temem de ele. Cine a stricat reputația mezelurilor? Nitriții!

Nitriții joacă un rol esențial în prepararea mezelurilor, împiedică dezvoltarea unor bacterii periculoase pentru sănătate cum ar fi botulismul, salmonela și listeria. Pe lângă siguranța alimentară, nitriții blochează oxidarea cărnii și dau o culoare roz produselor fierte tip șuncă sau parizer. Tot nitriții sunt responsabili de aroma plăcută a mezelurilor și le protejează de râncezire", a scris Mihaela Bilic pe facebook.

Andrei Roșu, care este și component al trupei Gaz pe foc, s-a inflamat imediat:

"Eu v-am zis că această doamnă ar trebui internată. Sau, cel puțin, reclamată la colegiul medicilor și oprită din a da sfaturi la tv, radio etc. Degeaba încadreaza OMS mezelurile in grupa 1 de carcinogeni, că vine dna b și ne atrage atenția că nu le apreciem suficient. Apoi vin aici fanii dnei b, care îmi spun că nu am voie să zic nimic pe tema asta, pentru că nu sunt doctor. Și ca, probabil, ăia de la OMS sunt proști..."

Însă totul a pornit după ce Mihaela Bilic a luat apărarea brânzei clasice în "disputa" cu cea vegetală. Bilic a susținut într-o postare că "Brânza vegetală este un produs ultra transformat și plin de aditivi, ca să fie obținute structura, culoarea și gustul de brânză adevărată".

Doctorul a mai afirmat că "Brânza vegetală nu este mai sănătoasă nici pentru siluetă nici pentru sistemul cardiovascular. Și nu are valoarea nutritivă a brânzei clasice.

Brânza făcută fără lapte este mai degrabă o pastă de amidon a cărui gust și textură sunt îmbunătățite cu grăsimi vegetale. Spre deosebire de brânza clasică care conțină doar proteine și grăsimi animale, în brânza vegetală avem carbohidrații și uleiurile ca ingrediente principale. Asta înseamnă că are un indice glicemic crescut și crește riscul de obezitate și diabet de tip 2".

În replică, Andrei Roșu a spus că "Bilic a rămas în paradigma anilor 90-2000, când brânzeturile alternative se făceau din ulei de palmier și alte prostii", prezentând beneficiile superioare ale brânzei de caju.