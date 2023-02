Naufragiu în sudul Italiei. Cel puțin 58 de migranți, morți după ce ambarcaţiunea lor s-a lovit de stânci și s-a scufundat VIDEO

Cel puțin 58 de migranți, inclusiv un bebeluș, au murit, iar alte zeci de persoane au supraviețuit după ce ambarcațiunea lor supraîncărcată s-a scufundat în largul mării agitate din sudul Italiei.

Se pare că ambarcațiunea s-a rupt în timp ce încerca să debarce cu aproximativ 150 de persoane la bord în apropierea orașului de coastă Crotone din regiunea Calabria. Multe cadavre au fost recuperate de pe plaja unei stațiuni balneare din apropiere.

Un număr mare de persoane care fug de conflicte și de sărăcie traversează în fiecare an din Africa spre Italia. Oficialii locali au estimat la 58 sau 59 de morți confirmați în cea mai recentă tragedie care a lovit Mediterana centrală.

Anterior, paza de coastă a declarat că 80 de persoane au fost recuperate în viață, "inclusiv unele care au reușit să ajungă la țărm după scufundare".

Un oficial guvernamental local a declarat pentru Reuters că ambarcațiunea părăsise orașul turcesc de coastă Izmir în urmă cu trei sau patru zile.

Italian coast guard said a total of 80 survivors have been recovered, some of whom managed to reach the shore after the shipwreck.https://t.co/sKVtoHuW93 pic.twitter.com/KG3LZglDLE— Sky News (@SkyNews) February 26, 2023