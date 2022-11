Ce a pățit un spectator în Qatar, pentru că purta un tricou cu o statuie a lui Michelangelo

Regulile stricte impuse în Qatar, o țară islamică, l-au pus în dificultate pe un suporter britanic, la intrarea pe stadion.

El nu a fost lăsat inițial să intre și a ratat startul meciului dintre Coreea de Sud și Ghana, luni, pe Education City Stadium, după ce a fost împiedicat să intre din cauza vestimentației pe care o purta.

Englezul în vârstă de 33 de ani, care locuiește în Dubai, spune că i s-a cerut să își dea jos tricoul, pe care era o imagine cu David al lui Michelangelo, altfel nu i s-ar fi permis accesul.

"Toți se uitau la tricoul meu", a declarat Sewell. "Mi-au spus: Asta nu este în regulă. Eu am subliniat că este o statuie! Din fericire, odată ce directorul principal de securitate a venit la noi, și a spus că este o statuie, m-au lăsat să trec. A fost ridicol. Am ratat lovitura de începere. Este un tricou destul de scump. Nu am fost dispus să îl predau. Nu aveau de gând să mă lase să intru cu tricoul, dar nu am vrut să-l pierd", a povestit acesta

În cele din urmă, suporterului i s-a permis să își păstreze tricoul Burberry și să intre pe stadion.

David de Michelangelo este una dintre cele mai faimoase opere de artă din istorie și înfățișează un bărbat gol.