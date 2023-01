Alexander Zverev, învins de un lucky-loser: "Aveam bagajele făcute, biletul de avion rezervat" Cum a reacționat Mmoh după victoria carierei VIDEO

Germanul Alexander Zverev, unul dintre favoriții de la Australian Open, a fost învins de americanul Michael Mmoh, locul 107 ATP.

Michael Mmoh a obținut victoria carierei la Australian Open, învingându-l pe Alexander Zverev, Germania, locul 13 ATP, scor 6-7, 6-4, 6-3, 6-2.

Mmoh fusese învins în ultima rundă a calificărilor și era gata să se întoarcă în SUA. După retragerea unui jucător de pe tabloul principal, Mmoh a urcat pe tabloul principal și acum va juca în turul al treilea cu un alt american, Jeffrey John Wolf.

"E o nebunie! Eram cu bagajele făcute", a recunoscut Mmoh.

Look how much that means to Michael Mmoh - who gets the win of his career 💙#AusOpen | @michaelmmoh pic.twitter.com/rW5qZ6uOA7— Eurosport (@eurosport) January 19, 2023