Actorul american Michael K. Williams, Omar în serialul cult "The Wire", care a fost găsit mort în locuinţa sa din New York pe 6 septembrie, a decedat din cauza unei supradoze "accidentale" de fentanil, heroină şi cocaină, au anunţat vineri, 24 septembrie, serviciile medicale din New York, scrie AFP.

Potrivit Biroului de Medicină Legală, care a declarat moartea "accidentală", Michael K. Williams a murit la vârsta de 54 de ani de o "intoxicaţie acută, prin efectul combinat de fentanil (un opioid puternic), de p-fluorofentanil, de heroină şi de cocaină". "Nu vor exista alte comentarii", a anunţat Biroul, într-un mesaj transmis presei.

Ads

Actorul a fost găsit mort în apartamentul său din Brooklyn, cartierul din New York unde a crescut.

Michael K. Williams, al cărui chip era brăzdat de o cicatrice, a devenit cunoscut şi apreciat în rolul lui Omar Little, personaj atipic al serialului "The Wire" de David Simon. Interpretarea sa, a unui criminal homosexual şi solitar, care are un cod moral şi principii proprii, a fost apreciată de critică şi de public.

Într-un interviu la postul de radio american NPR, în 2016, el a povestit cum a luptat în viaţa sa reală contra dependenţei de droguri în timp ce juca în "The Wire".

A fost nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, fără a câştiga trofeul, ultima dată în 2021 pentru rolul din serialul "Lovecraft Country".