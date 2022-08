Ce se întâmplă cu metroul din Cluj după ce municipalitatea a anunțat că suspendă procedura de achiziție

Licitația pentru metroul din Cluj, suspendată în urmă cu câteva zile, va continua în această toamnă, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Boc a declarat vineri, 26 august, la un post de radio local, că licitația pentru metroul din Cluj-Napoca va continua în această toamnă, fără nicio discuție, după ce a fost suspendată temporar pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

„Se pierdea timp prețios dacă nu intervenea procedura pe care am aprobat-o pentru că dacă nu se prezenta nimeni se anula licitația (…) Este o decizie logică, rațională. Evident că cei de pe margine au dreptul să spună ce doresc, dar ei sunt cu vorbele, noi cu faptele. Asta este diferența la Cluj. Noi am făcut, alții doar au vorbit, iar alții, când au putut să facă, au făcut rău Clujului, cum este ministrul Drulă care a făcut rău. Mă refer la faptul că acum centura metropolitană este la București, am fi putut demara procedurile imediat de licitație dacă am fi avut banii din PNRR asigurați așa cum este la metrou (…) Vreau să spun cât de rău a făcut acest om Clujului și acest partid, USR (…) De fiecare dată când stau în trafic, să-i adresese clujeanul un gând bun celui care a scos centura din PNRR (…) Licitația va continua în această toamnă fără niciun fel de discuție”, a declarat Emil Boc la un post de radio local, potrivit Monitorul de Cluj.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat în urmă cu patru zile că după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.