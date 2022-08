Recesiunea care este inevitabilă pentru țara noastră, conform experților, pare să afecteze și infrastructura României, nu numai economia. Emil Boc tocmai a suspendat licitatia pentru metroul din Cluj și nu este singurul proiect care are de suferit, ceea ce s-ar putea traduce într-o pierdere de bani.

Primăria Cluj-Napoca ar fi trebuit să anunțe luni, 22 august 2022, care sunt ofertele depuse pentru licitația de proiectare și execuție a metroului. Doar că a anunțat altceva și anume că după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției. Motivul ar fi, conform edilului Emil Boc, faptul că trei posibili investitori au spus că dă prea puțini bani.

”Azi, după consultarea cu ministrul Transporturilor, am luat decizia de suspenda temporar procedura de achiziție, până actualizăm costul de realizare al metroului, având în vedere că prețurile au crescut accelerat. Am luat decizia astăzi, pentru că pe parcursul ultimelor zile am primit 3 scrisori de la concerne care au realizat 19 proiecte de metrou pe 4 continete și care ne-au informat că au fi dorit să participe la realizarea metorului din Cluj, dar din cauza prețului adoptat anul trecut și a creșterii prețurilor de anul acesta, nu pot.

Am fi putut să anulăm licitația, dar am găsit soluția aceasta de suspendare temporară și am primit acceptul Ministerului Transporturilor. În perioada următoare vom face acest lucru, indicatorii vor fi aprobați de Guvern urmând să continuăm licitația. În concluzie, această decizie este una benefică de realizare a metroului, una care ne ține în finanțarea prin PNRR”, a declarat edilul Emil Boc, potrivit Ziua de Cluj.

Cătălin Drulă: 4 pași simpli ca să înțelegi cât de incompetenți la infrastructură sunt Boc și Grindeanu

Fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, spune însă că acesta nu este singurul proiect de infrastructură care are de suferit. iar aici nu mai vorbim doar despre faptul că oamenii vor avea mult mai târziu metrou în Cluj sau unul care face legătura între două gări din București cu faptul că nefiind atins jalonul de contractare a 50% din proiectele de metrou din PNRR, există risc să pierdem bani.

”4 pași simpli ca să înțelegi cât de incompetenți la infrastructură sunt Boc și Grindeanu

Pasul 1. Boc tocmai a suspendat licitația pentru metroul de la Cluj (proiect PNRR) pentru ca Grindeanu să actualizeze indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Indicatori pe care tot Grindeanu îi aprobase acum 8 luni în guvern și cu care Boc se lăuda atunci.

Pasul 2. Grindeanu a blocat celălalt mare proiect de metrou din PNRR, metroul M4 Sud (Gara de Nord-Gara Progresu) din București. N-a reușit (nici nu s-a străduit) să obțină avizele, acordul de mediu, să aprobe studiul de fezabilitate și să lanseze licitația de lucrări.

Pasul 3. Jalonul de contractare a 50% din proiectele de metrou din PNRR până la finele lui 2022 va fi ratat. Asta înseamnă risc de pierdere de bani din PNRR.

Pasul 4. Boc și Grindeanu nu au reușit să aprobe nici indicatorii tehnico-economici ai Centurii Metropolitane Cluj. Știți care, proiectul despre care țipa Boc că nu e în PNRR, cel pentru care am gândit finanțare din fondurile structurale de Transport 2022-2030.

Concluzia: primii la dat din gură, ultimii la făcut treabă. PNL și PSD la guvernare”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de facebook.