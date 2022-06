METRO.digital modelează în Google Cloud viitorul industriei angro

METRO.digital România face un pas important către digitalizarea comerțului cu ridicata, investind în formarea angajaților în Google Cloud.

Subiecte importante:

● Parteneriatul dintre METRO.digital și Google Cloud accelerează inovația pentru afacerile METRO în 24 de țări.

● Peste 250 de angajați METRO.digital din România și Germania au investit peste 5.272 de ore de formare în ultimele 12 luni pentru a se perfecționa în vederea pregătirii pentru cloud.

● Cooperarea este intensificată prin proiecte și evenimente comune.

"Am făcut echipă cu Google Cloud pentru a atinge două obiective principale. În primul rând, valorificarea experienței Google Cloud pentru a accelera strategia noastră de cloud și pentru a muta soluțiile noastre digitale în Google Cloud cât mai eficient posibil. În al doilea rând, pentru a le permite colegilor noștri să aibă acces la un set-up inovator și provocator și să își dezvolte abilitățile", spune Adrian Postelnicu, Chief Product Officer METRO.digital România. "În doar un an, vedem deja impactul pozitiv și rezultatele acestui parteneriat. Tot mai multe soluții și produse sunt mutate în Google Cloud, iar impactul asupra clienților și afacerilor noastre crește în acest proces. De asemenea, angajații noștri se bucură de bogăția de cunoștințe pe care Google Cloud o oferă, aducând un dublu beneficiu de perfecționare individuală și de certificări, plus calitatea sporită a implementărilor în produsele noastre digitale. Una peste alta, a fost o experiență minunată până acum și așteptăm cu nerăbdare continuarea parteneriatului în anii următori", a completat el.

550 angajați din cadrul METRO.digital România și Germania au investit deja peste 5.200 de ore de formare în primul an de colaborare cu Google Cloud, ceea ce a dus la obținerea a mai mult de 20 certificări profesionale. Perfecționarea și certificarea personalului METRO.digital se realizează prin intermediul unui program de formare cuprinzător al Academiei digitale și al Cloud Hub-ului METRO. Angajații METRO.digital sunt încurajați să își ia timpul necesar pentru a învăța și a trece examenele într-un format hibrid, fie în ritmul propriu, fie în cadrul unor sesiuni de grup dedicate, conduse de formatori Google Cloud.

"Cea mai bună modalitate de a învăța este practica, iar [...] certificările Professional Cloud Architect și Associate Cloud Engineer m-au ajutat să înțeleg mai bine peisajul Google Cloud și să implementez cerințele de business folosind o structură bine gândită, bazată pe cele mai bune practici Google Cloud", spune unul dintre inginerii full-stack din echipa METRO.digital România, Răzvan-Cristian Mareș. Faptul că a făcut parte dintr-un grup virtual de studiu i-a oferit, de asemenea, "motivația de a studia în fiecare săptămână" pentru obiectivele sale și șansa de a „împărtăși concluziile cu membrii grupului și cu profesorii" și de a participa la evenimente precum Google Cloud Hackathon și cursuri de formare unice care i-au sporit cunoștințele despre Google Cloud. „Certificările îmi vor deschide noi oportunități în cadrul METRO.digital și atestă faptul că pot să mă descurc în mod competent cu tehnologiile Google Cloud", a adăugat el.

METRO.digital realizează deja strategia METRO Cloud prin proiectul METRO Integration Platform, cu scopul de a migra soluțiile middleware din infrastructura curentă on-premise în Google Cloud până la 31 noiembrie 2022. Migrarea va avea ca rezultat o operabilitate și o mentenabilitate fără complicații.

"Suntem încântați să vedem cum METRO.digital România creează valoare pentru clienții, echipele și afacerile sale pe măsură ce își migrează sarcinile de lucru către Google Cloud", a declarat Laurence Lafont, vicepreședinte, Industry Sales, EMEA, Google Cloud.

În perspectiva celui de-al doilea an de colaborare, METRO.digital și Google Cloud vor continua să investească în extinderea proiectelor și evenimentelor comune, în extinderea oportunităților de formare și certificare în domeniul cloud pentru personal și în furnizarea de soluții cloud inovatoare pentru clienții angro.