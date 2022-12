Messi a făcut marele anunț: ce a decis fotbalistul în legătură cu viitorul lui la naționala Argentinei

La 35 de ani, Lionel Messi și-a îndeplinit visul de a câștiga Cupa Mondială. Un trofeu pe care argentinienii îl așteptau de 36 de ani, de la Mexico 1986.

Messi a fost ales cel mai bun jucător al turneului și a devenit primul fotbalist cu 26 de meciuri la Cupa Mondială. Totodată, este singurul care pe parcursul unui turneu a marcat în faza grupelor, în optimi, în sferturi, în semifinală și în finală.

După ce și-a adăugat în palmares și "perla coroanei", Cupa Mondială, Messi a fost întrebat dacă mai continuă la naționala Argentinei.

Răspunsul lui nu a lăsat loc de interpretări: "Iubesc fotbalul, asta este ceea ce fac".

Pentru Messi și naționala Argentinei ar urma meciuri de calificări și turneul Copa America (2023-2024).

Lionel Messi confirms he will continue playing for Argentina after winning the World Cup 🙌#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/ofluWcVN27— BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2022