Cei 6 pași de urmat pentru a te asigura că nu iei țeapă când angajezi meșteri. "Din păcate Doreii au devenit cu adevărat meseriași la aburire"

Una dintre problemele care apar când vine vorba despre renovări sau lucrări de amenajare în casă este legată de alegerea meseriașilor care le vor executa. Unii dintre aceștia nu au suficientă experiență pentru lucrări de calitate sau le abandonează înainte să le termine.

Unii dintre cei care au întâmpinat astfel de probleme le-au relatat pe grupuri dedicate. Alții dau sfaturi pentru a evita situațiile neplăcute.

Este cazul unui român care a explicat într-o postare pe Facebook care sunt cei 6 pași de urmat pentru a avea garanția că cei pe care îi plătim pentru amenajarea casei sunt meseriași serioși.

"Am văzut în ultimă vreme discuții contradictorii între beneficiari și așa ziși meseriași (la mulți probabil termenul interlop ar fi mai potrivit), încît îmi permit să va dau un sfat. Așa sper ca toată lumea să aibă de cîștigat. Beneficiarul să aibă o lucrare de calitate, meseriașul să fie plătit pentru munca lui, iar cei care își bat joc de meseria lor și de materialele clienților să se reprofileze.

Am citit zilele trecute o postare a unei doamne. Are o casă modestă și a avut nevoie de un meseriaș să îi facă ceva. Din nefericire a avut parte de un Dorel care și-a bătut joc.

Doamna a postat numele în ideea ca alții să nu mai pățească așa ceva și am rămas șocat de comentarii. Dacă ai vrut ieftin, tu ești de vină etc..Am fost și eu pățit, așa că o să îmi permit să dau niște sfaturi celor care au nevoie de meseriași. Vreau să fie clar de la început, îi respect pe meseriașii adevărați, fac o muncă grea și merită tot respectul nostru, ba mai mult, trebuie promovați și recomandați când îi găsim (lucru pe care l-am și făcut de altfel), dar trebuie să vă feriți de Dorei.

În acest domeniu se cîștigă bani frumoși dacă ești cu adevărat meseriaș și din această cauză în această branșă au apărut mulți care habar nu au, dar se dau mari meseriași. Nu toți avem cunostințe meseriași, deci nu știm cum să ne alegem unul. Din păcate Doreii au devenit cu adevărat meseriași la aburire, la eu sunt cel mai bun, să vezi ce bine o să fie boss etc..Nu lucrați pe vorbe. Doar scris."

Cât de importantă este recomandarea: "Să vă arate ultimele 3-5 lucrări"

"Când vorbiți cu cineva, primul lucru, cereți să vă arate ultimele 3-5 lucrări făcute. Cereți numele și numărul proprietarului și mergeți să vedeți și să vorbiți personal. Da, pierdeți o zi sau două, dar e vorba de multe neplăceri care pot fi evitate. Vă garantez că un proprietar care a fost mulțumit de un meseriaș o să vă arate ce a făcut și o să îl recomande cu căldură. Iar dacă cel cu care vorbiți nu poate sau nu vrea să facă asta, ce deduceți dvs de aici? Recomandarea cred că e cea mai importantă din toate."

Fără avans

"Din moment ce eu cumpăr materialele de ce să plătesc avans? La o lucrare mai mare care ține 1-2 luni se poate accepta plata pe etape, dar tot timpul mai puțin decît s-a lucrat. Evitați astfel acest sport național al Doreilor, fuga cu avansul sau plecatul la altă lucrare."

Contract cu termene clare de finalizare a lucrărilor și a efectuării plății

"Este foarte ok ca și meseriasul să se simtă în siguranță. Scrieți în contract data la care plătiți, iar dacă întârziați, să plătiți penalități, dar în același timp și dacă lucrarea nu e gata la timp, meseriașul să suporte penalități."

Garanția lucrării

"Orice lucrare în construcții are o garanție (Legea 10/1995 actualizată în 2021). Să o cereți și să fie stipulată clar în contract."

De preferat să lucrați cu o firmă, SRL sau PFA

"Nu vreau să vorbesc despre impozite și taxe aici. Dacă Doamne ferește se întâmplă un accident, sau cineva vă face o reclamație, puteți avea probleme mari. Ca idee, un meseriaș bun ar trebui să aibă un PFA. Nu costă mult, nu sunt taxe și impozite mari, poate accesa fonduri, poate să scadă multe cheltuieli pe firmă, pensie, asigurări medicale, etc. Dar în același timp, ca PFA oferi garanție, iar ca să fii PFA în construcții trebuie să ai o diplomă care să ateste că ești calificat în meseria pe care o prestezi. De aceea nu o să găsiți prea des Dorei cu PFA."

Prețul

Am văzut sute de cometarii, saracule, așa îți trebuie dacă ai vrut ieftin etc. Totuși, să nu uităm că este în esență o afacere. Cel care vinde vrea să vândă scump, iar cumpărătorul vrea ieftin. Căutați pe net firme de construcții care au prețul afișat pe manoperă. O să vedeți și acolo diferențe mari. Vă faceți o idee referitor la preț văzând prețurile lor, iar având o bază, puteți începe o negociere. Puteți avea noroc să găsiți pe cineva care are un vid de lucrări, și decât să stea degeaba preferă să lucreze pe un profit mai mic.

Ar mai fi multe, dar ca idee, dacă găsiți pe cineva care să respecte primele 4 condiții de bază, aveți șanse mari să lucrați cu un meseriaș adevărat, nu cu un Dorel, iar la finalul lucrării toată lumea să fie mulțumită.

Dacă o singură persoană din cele care citesc ce am scris nu o să mai pățească ce a pățit doamna de care am vorbit, consider că a meritat efortul de a scrie. Iar dacă un singur Dorel din cauza acestei postări o să fie refuzat de un beneficiar, de asemenea consider că am făcut o faptă bună", a scris bărbatul pe grupul Constructii case si amenajari interioare și exterioare.