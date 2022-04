Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a spus Moscova.

Potrivit unui comunicat de la Kremlin, Putin i-a urat președintelui francez Macron succes în „activitățile statului, precum și sănătate și bunăstare”, potrivit AFP.

"I sincerely wish you success in your state activities, as well as good health and well-being," says Putin pic.twitter.com/dBkHw0oGiU— AFP News Agency (@AFP) April 25, 2022