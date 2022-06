Angela Merkel, desființată după declarațiile referitoare la Rusia: "L-a legitimat pe Putin, finanțând represiunea și mașina de război"

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, este criticată la nivel internațional pentru declarațiile făcute în primul interviu acordat după ce a părăsit funcția publică.

Angela Merkel a spus că nu simte regrete pentru felul în care a gestionat relația cu Vladimir Putin în timpul mandatului său în fruntea Germaniei.

Întrebată dacă regretă că s-a opus planului de acțiune de aderare condus de SUA pentru Ucraina și Georgia în 2008, Merkel a spus: „Ucraina nu a fost țara pe care o cunoaștem acum. Era o Ucraina foarte divizată... chiar și forțele reformiste (Iulia Timoșenko și Viktor Iușcenko) erau foarte în dezacord. Asta înseamnă că nu a fost o țară a cărei democrație a fost întărită în interior”. Merkel a spus că Ucraina la acea vreme era „condusă de oligarhi”.

Din perspectiva președintelui rus, „a fost o declarație de război”. Deși nu împărtășește perspectiva lui Putin, Merkel a spus că „știa cum gândea el” și „nu a vrut să provoace în continuare”.

Justificările lui Merkel legate de extinderea legăturilor economice cu Rusia au părut în contradicție cu afirmația ei că i-a avertizat pe alți politicieni că Putin a simțit animozitate față de întregul model occidental de democrație și că vrea să „distrugă Europa”.

Merkel a mai spus că respingerea candidaturii Ucrainei la NATO "i-a cumpărat timp" să dezvolte structura de apărare cu care înfruntă în această perioadă agresiunea Rusiei.

Editorul publicației Politico Zoya Sheftalovich sintetizează declarațiile făcute de Angela Merkel:

"Merkel: „Nu mă învinovăţesc”.

De asemenea, Merkel: Știam că Putin „vrea să distrugă UE”.

În rezumat: Merkel susține că știa că Putin vrea să distrugă UE – totuși ea a supervizat creșterea dependenței Germaniei de energia rusă. Dar, susține ea: „Nu am fost naivi”.", scrie Sheftalovich, într-o postare pe Twitter.

