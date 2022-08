Mercedes cu 75.000 de kilometri la bord, oferit la schimb pentru o Dacia Spring. Ce dotări are autoturismul de lux

Tot mai mulți români sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, în contextul prețurilor mari la combustibil, iar Dacia Spring rămâne cel mai accesibil model.

Unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, automobilul electric Dacia Spring, a înregistrat cea mai agresivă creștere de prețuri consemnată la un autoturism în primul an de lansare.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.500 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și al imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.

Ultima scumpire a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii.

La lansare mașina costa 18.100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

27.800 de mașini Dacia Spring s-au vândut în 2021, iar în acest an, pe primele cinci luni, a înregistrat deja 16.000 de unități vândute.

Cei care achită avansul pentru o mașină electrică de la Dacia au de așteptat cel puțin 10 luni până să o primească.

Nu sunt foarte multe oferte de vânzare ale modelului Spring la mâna a doua, iar prețul mediu cerut este în jur de 14.000 de euro.

Șoferi care oferă mașini la schimb pentru o Dacia Spring

Există persoane care și-ar da la schimb Mercedesul pentru a intra în posesia micului model electric.

Pe OLX este un astfel de anunț. Un șofer își vinde Mercedesul, dar ia în considerare și un schimb cu un exemplar al electricei autohtone. Acesta oferă un Mercedes E350 Coupe, din anul 2011, cu 75.784 de kilometri parcurși, scrie promotor.ro.

Șoferul precizează că este unicul proprietar al mașinii și că taxele și mentenanța sunt la zi. Automobilul are un motor V6 de trei litri, pe motorină, ce dezvoltă 231 de cai putere. Motorul este legat la o cutie automată în șapte rapoarte.

Mercedesul listat pe OLX poate fi cumpărat cu 22.200 de euro. Mașina are o sumedenie de dotări, fiind o echipare AMG.

Are un interior din piele crem, senzori de parcare față-spate, plus o cameră de marșarier, dar și o suită întreagă de sisteme de asistență.

„Accept ca variante doar Dacia Spring. Rog seriozitate, fara alte cereri de schimburi sau negocieri”, scrie acesta în anunț.

El mai precizează că mașina are schimburile la zi și că este foarte bine întreținută.

Acesta nu este primul anunț de acest gen. Nu cu mult timp în urmă, un proprietar de BMW oferea mașina sa la schimb pe o Dacia Spring.