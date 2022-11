Cum să te organizezi cu un meniu pentru toată săptămâna: "La noi în casă nu prea se mănâncă de două ori din aceeași mâncare și deja mă obosește"

Una dintre problemele care apare în orice familie este legată de alegerea unui meniu pentru toată săptămâna, așa încât mâncarea să fie diversă, pe toate gusturile, fără să fie irosită și aruncată, în cele din urmă.

Subiectul este de interes și apare ca temă de discuție într-o postare pe Facebook.

"Aș vrea să va întreb cum procedați voi cu organizarea meniului săptămânal. Încă nu sunt bine organizată, la noi în casă nu prea se mănâncă de două ori din aceeași mâncare, și deja mă obosește, să găsesc meniuri pentru fiecare masă, și care să și aibă succes la toți membri familiei. Va rog nu-mi dați sfaturi să cumpăr mâncare gata făcută, că nu vreau asta. Mulțumesc pentru împărtășirea experienței din propria gospodărie!", a scris o tânără pe grupul Buget de familie.

"Nu este vorba de aruncat mâncare, ci de faptul că nu reușesc să mă organizez cu un meniu pentru toată săptămâna, în sensul că nu am toate ingredientele necesare, fiind nevoită să merg iar în magazin și pe lângă ce am nevoie mai iau și altele, aici aș vrea să renunț, la cumpărăturile din timpul săptămânii, pentru că pierd timp și cheltuiesc mai mulți bani", a detaliat autoarea postării într-un comentariu.

"Mâncare cât mai simplă și care știu că se mănâncă"

În comentarii, femeile dau exemple personale.

"Depinde de programul și preferințele culinare are fiecărei familii. Ca regulă generală, având copiii mici și mai puțin timp liber la dispoziție eu nu gătesc niciodată preparare complicate, ci mâncare cât mai simplă și care știu că se mănâncă. Astfel avem zilnic mâncare proaspătă. Copiilor le plac pastele fără sos, doar fierte și apoi date cu puțin unt sau ulei, sare piper, usturoi. Alte garnituri rapide sunt cartofii fierți cu mărar și usturoi, orez cu legume, mazăre, salată de roșii cu ceapă (asta le place lor), uneori și cu porumb. Că fel principal cel mai des fac piept de pui la cuptor, uneori omletă, ouă ochi, șnițele sau mai facem shaorma cu foi de tortilla și piept de pui prăjit plus salate. Niciodată nu mâncăm două feluri la o masă deoarece ne săturăm dintr-un singur fel. Mai fac și supe sau ciorbițe uneori."

"La câteva zile repet rețeta"

"Eu la micul dejun merg pe chestii super rapide gen: ouă, pate, tartinabile, iaurturi, chia, ovăz etc.

La prânz ceva superbun și rapid care ne place mult, de regulă fac cantitate dublă și mâncăm și la prânz și seara. La câteva zile repet rețeta, de exemplu risotto cu legume fac lunea, pizza fac vinerea, altă zi paste, altă zi garnitură tradițională cu carne (pilaf, piure cu ficat/ pulpe/ piept)...nu sunt bătute în cuie, dar ideea de a repeta odată la x zile ceva ce ne place tuturor foarte mult, mă scutește de prea multe griji și gânduri cu ce mai gătesc."

Lista cât mai completă

"Eu aș face lista cât mai completă a ce vă place să mâncați. În prima fază vei avea puține lucruri acolo, dar dacă stai să te gândeșți câteva zile, adaugi destul de multe produse. Cere părerile și celorlalți din familie. După aceea poți încerca să le pui pe categorii și să le combini, apoi vezi pentru câte zile ai avea "acoperite" 3 mese. Eu intenționez să pun lista în bucătărie și să rotesc acele feluri de mâncare pe care le preferăm într-o lună."

"Simplu, eu am o lista de cumpărături din care nu prea ies, lapte, ouă, smântână, zarzavat gen ardei țelină păstârnac morcov, salată verde, dovlecei, ceapă, cartofi, borș, carne cumpăr în cantități mai mari când iau și doar dezgheț când am nevoie, din astea eu gătesc, duminica de exemplu fac să avem până marți, ciorba e nelipsită de la noi, având doi copii mâncăm la prânz în fiecare zi ciorbă, felul doi mergem pe sarmale, ardei, piure, pilaf, ouă, omletă, musaca, varză, fasole, depinde ce timp am și chef uneori, merg pe un meniu pe care toată lumea să mănânce fără nazuri, dulce prepar mai mereu, chec, brioșe, cornulețe, cozonac, albă ca zăpada."

"Eu împreună cu soțul facem meniul pentru 2 săptămâni și lista de cumpărături aferentă.

Când mergem la piață urmărim și ofertele marilor magazine (carne, lactate, brânzeturi, legume, fructe) și în funcție de ce găsim mai ajustăm meniul.

Țin să precizez că maxim de 3 ori pe săptămână gătesc, pentru că nu avem copii, iar soțul 3, 4 zile pe săptămână mănâncă la muncă."

"Idei de meniuri"

"Eu am suferit mult în copilărie cu replica "mănânci" ce e, pentru că efectiv unele mâncăruri nu-mi plăceau, am dat apoi de soacră care ne răsfață pe toți și așa am ajuns să-i răsfăț și eu pe ai mei. Le gătesc zilnic chestii rapide și cam la 2-3 zile o ciorbă. Nu reușesc să mă țin de meniu, că vine careva cu o poftă, dar mna. Uneori oala sub presiune mă salvează.

Ciorbe: a la grec, de perișoare (o fac simplă și dacă văd că fac mofturi le pun smântână și o "transform"), ciorbă de salată, de vită, de legume, supă ori cu găluște ori cu tăieței.

Apoi paste: cu brânză, bolognese (aici fac mai multă compoziție și congelez), uneori carbonara, salată de paste cu ton, paste cu lapte, cu chiftele.

Șnițele, chiftele, hamburgeri, shaorma.

Carne la cuptor (pui, coaste, porc).

Garnituri: cartofi prăjiți, piure, cus cus, bulgur, orez, legume.

Omlete cu brânză, cu legume.

Brioșe, wafe, papanași la cuptor, clătite.

"Nu vrei să mănânci ce e în frigider, fă-ți singur"

Este regula care le scutește pe multe gospodine de bătăi de cap.

"Destul de rău că nu se mănâncă de 2 ori din aceeași mâncare. Cam așa a fost și la noi, până am zis gata, nu mai pot să tot gătesc zilnic 3 feluri separate, pentru mine și soț, cea mică și cel mic alergic la mai multe..."

"Eu merg pe principiul "nu vrei să mănânci ce e în frigider, fă-ți singur". La copii, nu se aplică, evident. Dar domnul poate să își încropească ceva. Nu fac 10 feluri și nici nu arunc, că e grea viața."

"La mine aia e problema, că își face. Dar așa nu economisesc deloc. Trebuie mereu să am în casă și de aia și de ailaltă și nu se mănâncă tot, evident (el nici nu știe să facă o porție, de zici că e bucătar în armata) și arunc multă mâncare. Eu mănânc pește, el doar porc, eu vreau ciuperci, el are poftă de cartofi prăjiți."

"La noi e așa: fac o zeamă (ciorbă sau supă) și ține până se termină.

Când fac o mâncare (felul doi), și aia ține până se termină.

Nu există "Ah, nu-mi place ce-i în frigider" sau "ah, dar nu faci și tu-----" NU! e ciorbă și felul doi în frigider, încălzim și mâncăm. Sau nu mâncăm. În 20 de ani doar astea două variante am pus pe masă. Nu există! Doar la ocazii mai speciale să dăm o comandă de pizza, de exemplu. Se mănâncă ce este în frigider, sau nu se mănâncă. Este atât de simplu."

"Congelează le în porții mici"

"Dacă ai un congelator mare, gătește câteva feluri care merg încălzite și congelează-le în porții mici, apoi mai adaugi doar o salată, aceeași mâncare poate fi mâncată și miercuri și duminică de exemplu, asta pentru prânz și cină, iar la mic dejun fructe, terciulețuri de ovăz sau alte cereale cu arome la alegere sau sandvișuri."

"Poți refolosi ce a rămas"

"Poți refolosi ce a rămas din mâncare: cărniță gătită rămasă, o puteți trage la tigaie cu sos și faceți paste, sau sos cu ciuperci, cartofii fierți/ natur îi puteți tăia cubulețe, mai adăugați o roșie cuburi, ardei, brânzică și faceți omletă la cuptor. Astea sunt doar ce îmi vine în cap acum. Ori puteți găti atât cât știți că mâncați."

"Faci meniul pentru o săptămână apoi necesarul pe fiecare fel, centralizează și ai necesarul pe săptămână verifici ce ai și cumperi ce-ți lipsește. Cât despre meniu, eu am învățat-o pe Ioana 7 mâncăruri care îi plac, soțul ei a venit cu 3 au mai descoperit ceva împreună și așa meniul săptămânii nu este monoton. Important este ca ingredientele să nu se repete. La masă se mănâncă un singur fel fel de mâncare însoțit de salată. Dacă la prânz este carne, seara nu este.

De exemplu, pui la cuptor. Ziua 1 garnitură x ziua 2 poți face un sos de roșii cu altă garnitură.

Pre-pregătești la congelator. Monoporții de proteină deja condimentată. Poți decongela rapid la cuptorul cu microunde și aruncă la cuptor cu ce garnitura doriți. Ce rămâne poate fi luat la pachet, a 2-a zi.

Când rămân multe resturi de legume le poți arunca în oală și faci o supă cremă.

Idei sunt multe, depinde ce și cum mâncați și cât sunteți dispuși să la mici concesii".