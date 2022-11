S-a măritat cu o păpușă de cârpă, dar a fost înșelată! Declarații halucinante: ”L-am întrebat cine e femeia și nu mi-a răspuns”

Presa britanică relatează cazul ciudat al unei femei din Brazilia, Meirivone Rocha Moraes, care s-a măritat recent cu păpușa ei de cârpă, însă ulterior a fost înșelată.

Tânăra de 37 de ani a devenit virală după ce a dezvăluit că s-a căsătorit cu o păpușă, Marcelo, pe care mama ei i-a făcut-o.

Neobișnuita pereche se ”bucură” și de statutul de părinți, Meirivone declarând că ”bebelușul” lor s-a născut în doar 35 de minute.

Dar acum, se pare, există probleme în paradis, deoarece brazilianca a afirmat că soțul ei i-a fost infidel în timp ce ea a fost în spital.

„Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie în timp ce eu am fost internată trei nopți și trei zile cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus”, a fost o primă afirmație halucinantă a femeii.

„La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns”, a completat Meirivone, potrivit The Sun.